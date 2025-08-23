以軍機密數據：83%加沙死者屬平民

《衛報》跟專門報道以巴消息的「+972雜誌」網站以及希伯來語新聞網站Local Call聯合調查，獲取以色列軍事情報局管理的機密資料庫，當中列明前年10月7日至今年5月以哈戰爭中，共有8900名具名的哈馬斯和巴勒斯坦聖戰運動（又稱傑哈德）武裝分子死亡或「可能死亡」。3間傳媒機構對比以軍也認為可信的哈馬斯旗下加沙衛生部5月14日公布死亡人數為52,928，間接計算出死於以軍之手加沙人中，平民比例高達83%；若扣減以軍列為「可能死亡」的武裝分子人數，比例更升至86%。報道指，哈馬斯和傑哈德去年12月內部估算，有約6500名成員被殺，大致跟上述以軍資料脗合。

近代戰爭罕見高平民死亡率

報道引述瑞典「烏普薩拉衝突數據項目」（UCDP）研究統籌員彼得松（Therese Pettersson）表示，近代很少錄得長期戰爭中有這樣高的平民死亡率，指相關情况通常只出現在短期的個別戰役或事件。以軍接受Local Call和+972雜誌查詢時未否認數據庫的存在，以及當中數字的準確性。《衛報》其後再作同類查詢，以軍發言人發表聲明指相關數字「不正確」，「並不反映以軍系統中的數據」，但未詳細指出哪幾項數字有問題。

