聯國宣布加沙1/4人口陷饑荒 中東首例 人權高專：以方造成「可構戰爭罪」

【明報專訊】聯合國周五（22日）正式宣布加沙陷入饑荒，旗下「糧食安全階段綜合分類」（IPC）平台發表最新報告，指加沙約近四分之一民眾，約51.4萬人正經歷饑荒，預計人數將上升。這是聯合國史上首次評定中東地區出現饑荒，聯合國人權事務高級專員批評加沙饑荒是以色列政府行動的直接結果，警告可構成戰爭罪。以色列否認加沙出現饑荒。
IPC7報告指，「有合理證據確認加沙省8月15日已出現饑荒」。位於加沙北部的加沙省是加沙五省之一，涵蓋加沙市，佔整個加沙約20%。IPC預計至9月底饑荒將蔓延至加沙中部代爾拜拉赫省及南部汗尤尼斯省，屆時受影響人數將升至64.1萬人。
以拒認指控 反斥「幫哈馬斯洗白」
根據IPC定義，饑荒須符合三大條件：（1）區內最少20%人口面臨嚴重糧食短缺；（2）最少30% 5歲以下兒童嚴重營養不良；（3）每日每1萬人中超過2名成人或4名兒童死於飢餓或相關疾病。聯合國人權事務高級專員圖爾克指，利用飢餓作為戰爭手段屬於戰爭罪行，其造成的死亡亦可能構成「蓄意殺人」的戰爭罪，直指以色列應為加沙饑荒負責。聯合國主管人道事務的副秘書長弗萊徹形容加沙饑荒本可防止，但以色列系統性地阻撓物資進入加沙，令大批糧食囤積在邊境。
以色列外交部宣稱「加沙沒有饑荒」，批評IPC分析報告「基於哈馬斯經既得利益組織洗白謊言」寫成。以色列國防部轄下「政府領土活動協調處」（COGAT）「堅決否定加沙，尤其加沙市出現饑荒說法」，形容IPC報告「缺乏專業」，漠視近期加沙糧食供應有所增加。
另外，以色列總理內塔尼亞胡周四發表聲明，稱已指示立即展開談判，尋求釋放所有仍被扣的以色列人質，強調以方旨在推進所有人質獲釋的同時，擊潰哈馬斯。