聯國宣布加沙1/4人口陷饑荒 中東首例 人權高專：以方造成「可構戰爭罪」

IPC7報告指，「有合理證據確認加沙省8月15日已出現饑荒」。位於加沙北部的加沙省是加沙五省之一，涵蓋加沙市，佔整個加沙約20%。IPC預計至9月底饑荒將蔓延至加沙中部代爾拜拉赫省及南部汗尤尼斯省，屆時受影響人數將升至64.1萬人。

以拒認指控 反斥「幫哈馬斯洗白」

根據IPC定義，饑荒須符合三大條件：（1）區內最少20%人口面臨嚴重糧食短缺；（2）最少30% 5歲以下兒童嚴重營養不良；（3）每日每1萬人中超過2名成人或4名兒童死於飢餓或相關疾病。聯合國人權事務高級專員圖爾克指，利用飢餓作為戰爭手段屬於戰爭罪行，其造成的死亡亦可能構成「蓄意殺人」的戰爭罪，直指以色列應為加沙饑荒負責。聯合國主管人道事務的副秘書長弗萊徹形容加沙饑荒本可防止，但以色列系統性地阻撓物資進入加沙，令大批糧食囤積在邊境。

以色列外交部宣稱「加沙沒有饑荒」，批評IPC分析報告「基於哈馬斯經既得利益組織洗白謊言」寫成。以色列國防部轄下「政府領土活動協調處」（COGAT）「堅決否定加沙，尤其加沙市出現饑荒說法」，形容IPC報告「缺乏專業」，漠視近期加沙糧食供應有所增加。

另外，以色列總理內塔尼亞胡周四發表聲明，稱已指示立即展開談判，尋求釋放所有仍被扣的以色列人質，強調以方旨在推進所有人質獲釋的同時，擊潰哈馬斯。

（法新社/路透社/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）