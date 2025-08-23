明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

加州啟重劃選區 反擊得州「開首槍」

【明報專訊】隨着2026年中期選舉周期展開，美國兩黨角力開闢了選區劃界的新戰線，在總統特朗普提倡下，共和黨人在傳統票倉得州推動選區重劃，觸發民主黨人在其主導的地盤加州反擊——加州州長紐森周四簽署數項法案，旨在趕及在中期選舉前重劃加州的眾議院選區地圖，藉此提高勝算。紐森強調是情非得已，只因得州「先開第一槍」才會這樣做。

根據民主黨人的方案，加州重劃選區後可望增加5個民主黨佔優的議席。加州的改劃選區計劃需經特別投票批准，目前定於11月舉行，換言之，未來11周的拉票期將有激烈爭拗，兩黨實力派人物和富裕金主各自承諾籌募最少1億美元拉票。在主黨陣營的拉票委員會設立首周，紐森陣營宣布已從逾20萬名小額捐獻者中募得逾600萬美元，加州對這類投票沒有捐獻限制。

分析：民主黨限制多難獲勝

經過民主黨人兩周杯葛後，得州眾議院共和黨人周三晚上終強行通過一項可令該黨在國會眾院增添5席的重劃國會選區法案。共和黨之後擬在印第安納、俄亥俄、密蘇里和佛羅里達出手，民主黨人則望向伊利諾伊，但分析指共和黨控制更多州議會，也在選區重劃上面對較少限制，故民主黨難以在這戰場取勝，就像加州需要比得州更複雜的憲政程序才能重劃選區一樣。路透社/Ipsos最新民調顯示，逾57%受訪者擔心美國民主制度會因這種政治手段陷入險境，以民主黨人計為八成，以共和黨人計也有四成。

（華盛頓郵報/Axios/路透社）

相關字詞﹕美國共和黨 美國民主黨 選區劃界 2026美國中期選舉 得州 加州

上 / 下一篇新聞