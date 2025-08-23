加州啟重劃選區 反擊得州「開首槍」

根據民主黨人的方案，加州重劃選區後可望增加5個民主黨佔優的議席。加州的改劃選區計劃需經特別投票批准，目前定於11月舉行，換言之，未來11周的拉票期將有激烈爭拗，兩黨實力派人物和富裕金主各自承諾籌募最少1億美元拉票。在主黨陣營的拉票委員會設立首周，紐森陣營宣布已從逾20萬名小額捐獻者中募得逾600萬美元，加州對這類投票沒有捐獻限制。

分析：民主黨限制多難獲勝

經過民主黨人兩周杯葛後，得州眾議院共和黨人周三晚上終強行通過一項可令該黨在國會眾院增添5席的重劃國會選區法案。共和黨之後擬在印第安納、俄亥俄、密蘇里和佛羅里達出手，民主黨人則望向伊利諾伊，但分析指共和黨控制更多州議會，也在選區重劃上面對較少限制，故民主黨難以在這戰場取勝，就像加州需要比得州更複雜的憲政程序才能重劃選區一樣。路透社/Ipsos最新民調顯示，逾57%受訪者擔心美國民主制度會因這種政治手段陷入險境，以民主黨人計為八成，以共和黨人計也有四成。

（華盛頓郵報/Axios/路透社）