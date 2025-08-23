俄罕有空襲烏克蘭西部 美電子廠受襲

澤連斯基：俄蓄意襲美在烏投資

烏克蘭總統澤連斯基周四表示，俄方出動574架無人機和40枚導彈空襲烏克蘭。他在社交平台X發文說：「俄方實際上燒毀了一家生產電子產品的美國公司，是家電，與軍事無關。」他說：「俄方清楚知道他們往哪裏發射導彈。我們認為這是蓄意攻擊美國在烏克蘭的財產和投資……就在全世界等待俄羅斯就終戰談判作出明確回應之際發生這宗襲擊，無異於當頭棒喝。」

當局說，這波夜襲造成1人死亡、22人受傷，許多目標位於烏克蘭西部。俄羅斯國防部說，空襲鎖定烏克蘭軍事工業，包括無人機工廠、倉庫、導彈發射場及烏軍集結的地區，否認攻擊平民區。

另一方面，路透社引述3名了解克里姆林宮高層想法的知情人士透露，俄羅斯總統普京上周與美國總統特朗普就烏克蘭進行3小時會談，當中幾乎所有時間都在討論烏克蘭要作出哪些讓步。消息人士稱，普京開出的結束烏戰條件，包括烏克蘭放棄整個東部頓巴斯地區、放棄加入北約、保持中立並禁止西方軍隊進駐；莫斯科則願意停止在赫爾松和扎波羅熱地區推進，亦願意交還在烏境內的小部分俄軍控制地區。

澤連斯基反對中國提供安全保證

俄羅斯官員周四表示，烏克蘭似乎對「長期和平」不感興趣，並指控烏方尋求的安全保證與俄方的要求「完全不相容」。澤連斯基則說，俄羅斯「試圖避開必要會面」，並稱俄羅斯不想結束戰爭。他又說，他可與普京會面，但須先獲得盟友同意提供安全保證。他表明反對中國參與提供安全保證，指中國由始至終都沒有斡旋停火，甚至在無人機市場上協助俄羅斯。北京在烏克蘭危機問題上一向強調勸和促談。

特朗普談及俄烏問題時則說，大約兩星期就有分曉，屆時美國或者會採取其他策略。

（路透社/法新社/半島電視台/中央社）

（俄軍侵烏）