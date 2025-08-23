民調：美移民人口自1960年代首降

特朗普上台後推出一系列旨在減少移民的措施，包括限制移民在南部邊境的庇護申請、收緊留學生及科技業界人員的簽證要求，又出動數以千計聯邦人員拘留及驅逐無證移民。皮尤報告指今年1月美國的移民人口有約5330萬，佔整體人口15.8%，但不論是合法或非法入境的移民人口到6月跌至約5190萬。截至6月，美國勞動人口有19%是移民，較去年的20%下跌，亦代表工人數目減少逾75萬，移民人口下跌大多因為他們被遣返及憂慮被打擊而自願離開。

國土安全部長內姆上周四稱她上任200天以來，非法移民人數減少約160萬。她將情况部分歸功於一項警告非法移民除非離開美國，否則面臨被捕和逐出境的廣告宣傳活動。特朗普政府官員對移民人口淨流出表示讚賞，稱緩解政府服務的壓力同時提振就業市場。有支持打擊移民問題的人甚至嫌政府打擊力度不足。

趨勢持續損經濟人口結構

不過，專家警告，若趨勢持續，或將對美國經濟及人口結構帶來長遠負面影響，指出美國多個行業嚴重依賴移民勞動力，隨着嬰兒潮一代愈來愈多人退休，對移民需求只會有增無減。布魯金斯學會經濟學家沃森警告，移民人口急跌會損害經濟。她認為，共和黨主導的國會已通過大幅增加移民執法撥款，即使出現政治阻力或訴訟，收緊移民政策料將貫徹整個特朗普任期。有專家憂慮，若美國長期失去吸納全球人才的優勢，「科研、科技發展將受牽連，甚至影響一整代人」。

