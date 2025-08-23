明報新聞網
國際

國際要聞

華府擬全面審查5500萬持美簽證者 涵蓋社交媒體紀錄 專家批「按言論入罪」

【明報專訊】美國特朗普政府計劃對現時持有美國簽證的約5500萬名外國人進行全面審查。國務院周四（21日）表示，所有現有簽證持有人，包括已入境美國人士，均須接受「持續審查」，內容涵蓋社交媒體紀錄等，如發現違反移民規例或可撤銷簽證的情況，將即時撤銷簽證，甚至驅逐出境。此舉緊接特朗普政府周二宣布，審批居留美國申請時將加強審查申請人是否持有「反美」立場，包括檢視其社交媒體內容。有專家批評當局似乎打算「按言論而非行為撤銷簽證」。

國務院表示，全面審查範圍將包括所有旅遊、工作、學生等合法簽證持有人。國務院在聲明中指出：「我們會根據所有可得資料進行審查，包括執法或移民紀錄，或發證後新出現的資訊。」國務院發言人指出：「一旦有迹象顯示簽證持有人或不再符合資格，例如逾期逗留、涉及刑事罪行、威脅公共安全、參與恐怖活動或支援恐怖組織，國務院便會撤銷其簽證。」

針對「反美活動」 重點監察外國生

此舉緊接特朗普政府周二宣布，審批居留美國申請時將加強審查簽證申請人是否持有「反美」立場或「支持或宣揚反猶太恐怖主義」。美國公民及移民服務局（USCIS）則表示，審查社交媒體將擴展至所有申請人，並會針對「反美活動」進行專門審查。

《華盛頓郵報》指出，外國學生已成當局重點監察對象。早前政府宣布，自國務卿魯比奧今年1月上任以來，已撤銷6000份學生簽證，當中4000份涉及違法，包括襲擊、酒後駕駛、入屋盜竊及支援恐怖活動。

USCIS發言人特拉格瑟稱：「美國福利不應授予蔑視美國、宣揚反美思想的人。美國公民及移民服務局致力推行相關政策，徹底根除反美主義，並全力落實嚴格審查措施。移民福利——包括在美國居住及工作——屬於特權，而非權利。」

國務院於2024財政年度共發出近1,100萬個臨時簽證（不包括永久居民身份），其中77%屬商務或旅遊簽證，約7%為學生及學者及其家屬。官員承認，對已持簽證者重新進行背景審查，程序繁複且需時甚長。不過，國務院一名高級官員表示：「我們掌握的資訊愈來愈多。」該官員坦言，社交媒體審查將進一步延長審查時間，但強調「時間不是我的考慮，保障美國安全才最重要」。

華盛頓智庫卡托研究所（Cato Institute）移民政策研究主任比爾批評，當局似乎打算「主動審查社交媒體內容，按言論而非行為撤銷簽證」，質疑做法難以全面落實，反而可能針對特定背景或簽證類別人士。

佛州非法移民致車禍 暫停發司機簽證

另外，佛州上周二一名印裔貨車司機在高速公路違規掉頭引發車禍，造成3人死亡，涉案司機事後被揭發非法居留後，國務卿魯比奧周四宣布暫停簽發所有商業貨車司機工作簽證，稱「在美國道路駕駛大型拖車的外國司機愈來愈多，正危及美國人生命，並削弱美國貨車司機生計」。

（華盛頓郵報/衛報/Politico）

相關字詞﹕入境 簽證 移民 特朗普 美國

