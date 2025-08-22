明報新聞網
國際

國際要聞

意倡輕量版北約烏安全保證方案

【明報專訊】彭博社周三（20日）報道，歐洲領袖正商討意大利總理梅洛尼推動的「輕量版北約」方案，在烏克蘭加入北約無望前提下為該國提供安全保證：一旦烏再遭俄羅斯攻擊，其歐洲盟友須在24小時內決定是否對烏提供軍事援助。美媒報道，美國國務卿魯比奧將負責起草對烏安全保證方案的專責小組。不過，美國政治新聞網站Politico報道，美國國防部政策次長科爾比周二告訴盟友，美方僅會在烏安全保證中發揮極小作用。

彭博社報道，梅洛尼提出的方案雖無法給予烏克蘭正式的北約成員資格，卻被視為「輕量版北約」（NATO-light）集體防衛條款。根據知情人士，這機制將要求與烏克蘭簽署雙邊安全協議的國家，在遭遇攻擊時迅速磋商應對，包括防衛軍事支援、經濟援助、加強烏軍及對俄羅斯實施制裁等。

初步尚未明確列出歐洲各國是否會派兵進駐烏克蘭，相關細節仍待商討落實。意大利政府官員強調，這一方案可作為北約第5條以外的「次佳選擇」，目的是在無法實現烏克蘭加入北約的情况下，仍能實現集體協防。

WSJ：魯比奧領導美歐烏北約工作小組

美國《華爾街日報》（WSJ）周一晚報道，魯比奧將領導由美、歐、烏國安顧問和北約官員組成的工作組，草擬對烏安全保證的內容，並引述歐洲官員透露，安全保證將聚焦四大元素：1）外國駐軍；2）防空；3）武裝烏克蘭；4）監督中止或結束戰鬥。一名知情人士告訴《紐時》，專責小組計劃周四開會。

烏克蘭總統澤連斯基周三在基輔見記者時表示，希望在7至10天內對安全保證架構有清晰了解，然後舉行烏俄雙邊峰會以至烏美俄三方峰會。他又稱中國不應參與烏克蘭的安全保證，指控北京在俄軍侵略後「並沒對烏提供幫助」。

Politico報道，美國國防部政策事務次長科爾比（Elbridge Colby）稱美方擬在對烏安全保證中僅發揮極小作用，意味歐洲將要承擔烏克蘭持久和平的主要責任。美國副總統萬斯周三在霍士新聞中表明，歐洲國家必須為烏克蘭安全保證承擔「最大責任」，美方「在弄清楚需要採取哪些必要措施結束戰爭之前，不會作出任何承諾」。

特朗普：只守不攻難勝仗 普京「3堅持」

美國總統特朗普周四在旗下社交平台Truth Social稱，烏克蘭很難在只守不攻情况下贏得戰爭，又稱當初倘是他執政就絕不會發生俄烏戰爭。他寫道：「很難不對侵略者發動攻擊以贏得戰爭……」他批評前任美國總統拜登「不讓烏克蘭反擊，只准其防衛」。

另外，路透社周四引述3名熟悉克里姆林宮高層思路的消息人士報道，俄總統普京要求烏克蘭放棄整個東部頓巴斯（Donbas）地區、放棄加入北約意圖和維持中立，並禁止西方軍隊駐紮，作為結束俄烏戰爭的基本條件。

（彭博社/華爾街日報/Axios/路透社/Politico）

（俄軍侵烏）

