以軍進佔加沙市 巴人「無力再逃」 法總統斥「徹底災難」 聯國籲停火撤西岸非法殖民

以軍人員消耗現壓力 徵6萬預備役

國際社會正致力調停持續近2年的以哈戰事，有份斡旋的卡塔爾和埃及周二稱巴人武裝哈馬斯接納和「非常積極回應」最新的停火方案，但以色列一方面稱周五前回覆，另一方面又展開軍事行動。以國防部稱，防長卡茨前日批准攻佔加沙市的計劃，並徵召約6萬預備役。

英國廣播公司（BBC）引述以國軍官稱，預備役人員將於9月報到，而參與這次攻勢的部隊大部分是現役士兵。軍官又稱以軍正在宰圖恩（Zeitoun）及賈巴利亞（Jabalia）地區開展行動。路透社亦引述以軍發言人稱，以軍已開始對加沙市初步行動和攻擊的第一階段，已控制加沙市外圍。

加沙市巴人：受夠了，哪裏也不去

以哈戰事持續近兩年間，不少民眾都被迫多次遷徙。例如62歲的紡織廠老闆謝哈達（Hassan Shehada）已曾舉家6次遷徙。以色列佔領加沙市的計劃迫使大批像謝哈達的民眾考慮加沙地區中部及南部，部分人打算遵從撤離令離開，亦有人打算冒險留下來。因應以軍今次行動，謝哈達本來嘗試為家人尋找新居但不成功。他說：「我們受夠了，哪裏也不去。我們太累了，再也受不了。」

軍事行動不僅令巴人流離失所，亦為以國士兵帶來負擔。在經歷近兩年戰爭，且下一場重大行動看不到結束迹象之際，以軍指揮官警告指部隊正面臨額外負擔，很多士兵都多次被召回作戰。以軍總參謀長扎米爾月初向安全內閣提及軍隊正面對人員消耗與疲憊問題，但在總理內塔尼亞胡及其執政聯盟伙伴推進新戰爭計劃下，扎米爾的擔憂被忽視。

耶路撒冷希伯來大學阿甘實驗室（Agam Labs）一項調查顯示，約40%士兵的服役動機稍有或明顯減弱，僅約13%士兵較有動力服役，突顯以軍面臨人力限制。安全內閣批准新軍事行動後，有預備役組織再呼籲士兵拒絕聽從軍令服役。

以國財長斯莫特里奇周三亦宣布大幅擴建西岸猶太人殖民區的「E1計劃」獲通過，被視為破壞巴勒斯坦建國的前景。聯合國秘書長古特雷斯昨呼籲立即停止在加沙的戰爭、敦促以國撤回非法擴建殖民區的計劃，亦促請哈馬斯釋放人質。

（路透社/法新社/CNN/紐約時報/獨立報）

（以色列-哈馬斯戰爭）