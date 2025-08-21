明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

直播受虐吸流量 法網紅猝死惹關注

【明報專訊】法國一名常直播被人羞辱虐待的46歲男子，周一（18日）在10天馬拉松式直播期間於睡夢中死亡。當局已立案調查及驗屍確認死因，初步未發現可疑之處，但有官員指網上平台對於傳播非法內容應負有責任。

網名為Jean Pormanove的格拉旺（Raphaël Graven）與他的伙伴以直播遊戲及極限挑戰聞名，格拉旺主要扮演丑角。事發時格拉旺正在住所持續直播10天，當地傳媒報道，他在直播期間遭受暴力對待和睡眠不足，畫面曾拍攝到格拉旺俯臥在牀墊，幾乎被羽絨完全蓋住。

當其他直播主在他身邊醒來時，發現格拉旺的姿勢非常奇怪，嘗試引起他的注意，然後直播突然中斷。同為直播主的Owen Cenazandotti其後在Instagram證實格拉旺的死訊。

AI和數碼技術部長沙帕（Clara Chappaz）表示，格拉旺在直播經常受到羞辱和虐待是「絕對的恐怖」，她在社交平台X稱：「網絡平台對傳播非法內容負有的責任並非一個選項：是法律規定。」她說，已將此事提交法國媒體監管機構Arcom及用於舉報網上內容的Pharos跟進。

（紐約郵報/BBC/衛報）

相關字詞﹕Jean Pormanove 媒體 直播 法國

上 / 下一篇新聞