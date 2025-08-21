直播受虐吸流量 法網紅猝死惹關注

網名為Jean Pormanove的格拉旺（Raphaël Graven）與他的伙伴以直播遊戲及極限挑戰聞名，格拉旺主要扮演丑角。事發時格拉旺正在住所持續直播10天，當地傳媒報道，他在直播期間遭受暴力對待和睡眠不足，畫面曾拍攝到格拉旺俯臥在牀墊，幾乎被羽絨完全蓋住。

當其他直播主在他身邊醒來時，發現格拉旺的姿勢非常奇怪，嘗試引起他的注意，然後直播突然中斷。同為直播主的Owen Cenazandotti其後在Instagram證實格拉旺的死訊。

AI和數碼技術部長沙帕（Clara Chappaz）表示，格拉旺在直播經常受到羞辱和虐待是「絕對的恐怖」，她在社交平台X稱：「網絡平台對傳播非法內容負有的責任並非一個選項：是法律規定。」她說，已將此事提交法國媒體監管機構Arcom及用於舉報網上內容的Pharos跟進。

（紐約郵報/BBC/衛報）