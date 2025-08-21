明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

以國「背叛論」掀外交風波 澳內長諷靠殺人彰力量

【明報專訊】澳洲上周宣布將在9月聯合國大會上承認巴勒斯坦國後，澳洲與以色列的關係急劇惡化。以總理內塔尼亞胡周二批評澳洲總理阿爾巴尼斯「背叛以色列」，澳洲內政部長伯克（圖，法新社）昨天（20日）隨即反擊，稱「實力不是靠殺多少人或令多少兒童捱餓來衡量 」，暗諷以色列兵強而無義。

以總理不滿澳洲承認巴勒斯坦國

內塔尼亞胡周二在社交平台發文，批評阿爾巴尼斯為「背叛以色列及在澳洲猶太人的軟弱政客」，同日澳洲傳媒亦刊登一封內塔尼亞胡去信阿爾巴尼斯的信，指摘澳洲承認巴勒斯坦國決定是「火上澆油，助長反猶太主義」。澳洲內政部長伯克（Tony Burke）周三受訪回應內塔尼亞胡批評，形容這是「一名沮喪的領導人在泄憤」，並說：「衡量力量的標準不是你能炸死多少人，或者能讓多少孩子捱餓。」

澳洲與以色列多年來的緊密盟友關係，因以巴問題而現裂痕。澳洲跟隨部分國家宣布會承認巴勒斯坦國後，伯克周一確認取消了內塔尼亞胡執政聯盟所屬的以色列國會議員羅思曼（Simcha Rothman）的澳洲簽證申請。他原本獲澳洲猶太人協會邀請與當地猶太人會面，以方同日隨即亦撤銷澳洲駐巴勒斯坦自治政府多名外交官的簽證。

以批反猶主義激增 法斥混淆視聽

上月底宣布會承認巴勒斯坦國的法國，同樣受到以色列批評。法新社周二（19日）報道，內塔尼亞胡去信法國總統馬克龍，稱法國宣布承認巴勒斯坦國後，法國反猶太主義「激增」，稱是「對反猶之火火上澆油」、獎勵哈馬斯的恐怖活動。馬克龍的辦公室周二稱，法國會永遠保護其猶太裔公民，批評以方混淆視聽和操弄事實。

（澳洲廣播公司/以色列時報/法新社/路透社）

相關字詞﹕阿爾巴尼斯 以巴衝突 內塔尼亞胡 馬克龍 澳洲 以色列 法國

上 / 下一篇新聞