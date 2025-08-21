以國「背叛論」掀外交風波 澳內長諷靠殺人彰力量

【明報專訊】澳洲上周宣布將在9月聯合國大會上承認巴勒斯坦國後，澳洲與以色列的關係急劇惡化。以總理內塔尼亞胡周二批評澳洲總理阿爾巴尼斯「背叛以色列」，澳洲內政部長伯克（圖，法新社）昨天（20日）隨即反擊，稱「實力不是靠殺多少人或令多少兒童捱餓來衡量 」，暗諷以色列兵強而無義。
以總理不滿澳洲承認巴勒斯坦國
內塔尼亞胡周二在社交平台發文，批評阿爾巴尼斯為「背叛以色列及在澳洲猶太人的軟弱政客」，同日澳洲傳媒亦刊登一封內塔尼亞胡去信阿爾巴尼斯的信，指摘澳洲承認巴勒斯坦國決定是「火上澆油，助長反猶太主義」。澳洲內政部長伯克（Tony Burke）周三受訪回應內塔尼亞胡批評，形容這是「一名沮喪的領導人在泄憤」，並說：「衡量力量的標準不是你能炸死多少人，或者能讓多少孩子捱餓。」
澳洲與以色列多年來的緊密盟友關係，因以巴問題而現裂痕。澳洲跟隨部分國家宣布會承認巴勒斯坦國後，伯克周一確認取消了內塔尼亞胡執政聯盟所屬的以色列國會議員羅思曼（Simcha Rothman）的澳洲簽證申請。他原本獲澳洲猶太人協會邀請與當地猶太人會面，以方同日隨即亦撤銷澳洲駐巴勒斯坦自治政府多名外交官的簽證。
以批反猶主義激增 法斥混淆視聽
上月底宣布會承認巴勒斯坦國的法國，同樣受到以色列批評。法新社周二（19日）報道，內塔尼亞胡去信法國總統馬克龍，稱法國宣布承認巴勒斯坦國後，法國反猶太主義「激增」，稱是「對反猶之火火上澆油」、獎勵哈馬斯的恐怖活動。馬克龍的辦公室周二稱，法國會永遠保護其猶太裔公民，批評以方混淆視聽和操弄事實。
（澳洲廣播公司/以色列時報/法新社/路透社）