國際

國際要聞

特朗普擬禁郵寄投票助戰中期選 被轟違憲

【明報專訊】美國總統特朗普周一（18日）表示，將於明年中期選舉前頒布行政命令，終止使用郵寄選票及投票機。此舉將大大有利其所屬的共和黨 ，因傳統上民主黨選民較多使用郵寄投票，但隨即引發違憲爭議和批評，有倡議組織威脅提出訴訟以阻止特朗普。不過白宮周二表示，特朗普將與國會議員合作終結郵寄投票，強調這是「總統的優先事項」。

特朗普周一在社交平台發文說：「我將領導廢除郵寄投票的運動，還有那些高度『不準確』、非常昂貴（相對於傳統的紙本選票）又極具爭議的投票機……請記住，各州只是聯邦政府在計票上的『代理人』。為了國家利益，各州必須按照由美國總統代表的聯邦政府命令行事」。周一晚，特朗普在白宮被記者問及廢除郵寄投票的帖文，他回應：「我們委託全國最優秀律師草擬行政命令，終結郵寄投票，因為它們充斥舞弊」。他同時敦促共和黨人展現強硬立場，阻止這項制度，「民主黨之所以希望保留，因為這是他們勝選的唯一方法」。

法律專家：僅國會有權改變選舉政策

特朗普一直聲稱其2020年大選因郵寄投票和投票機存在舞弊而落敗，但未提出證據。

去年大選，約三成選民以郵寄方式投票。法律專家指出，美國憲法賦予各州管理選舉的權力，只有國會有權改變選舉政策。紐約大學法學院教授皮爾德斯說：「總統在憲法上無權指示各州如何舉辦全國性選舉。」

民主黨民間組織稱將捍投票權

若特朗普強推廢除郵寄投票，勢遭到民主黨阻撓及民間組織法律挑戰。參議院民主黨領袖舒默表示，民主黨將確保任何增加美國選民投票難度的措施，都將在參議院遭到駁回，「我們將持續捍衛民主制度」。多個倡議組織指出，取消郵寄投票恐削弱數百萬選民的投票意願，有退伍軍人組織稱，許多行動不便或患有創傷後壓力症候群的退伍軍人，正是靠郵寄選票行使其投票權。美國公民自由聯盟投票權項目主任拉金說：「我們準備好在法庭上捍衛郵寄投票，對抗毫無根據且違憲的攻擊……郵寄投票權對維持公平且包容性選舉程序至關重要。」

（路透社/今日美國報）

相關字詞﹕美國共和黨 郵寄投票 美國中期選舉 特朗普

