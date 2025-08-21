明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

美歐軍官商烏安全保證方案 最快本周成形

【明報專訊】北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）和32個北約成員國防長周三（20日）舉行視像會議，商討向烏克蘭提供安全保證的細節。彭博社報道，安全保證方案最快於本周成形。惟俄羅斯外長拉夫羅夫在會前警告，沒有俄國參與的安全保證討論皆是「一條死路」。

烏克蘭的盟友組成「自願聯盟」（Coalition of the Willing）正擬在俄烏達成協議後，成立一支震懾俄國履行和約的部隊，這些國家的軍方領導人正研究這支部隊的運作形式。美國總統特朗普表明不會派遣美軍，但可能提供空中支援。

英法擬派兵赴烏 遠離前線駐紮

一名五角大廈官員告訴法新社，美軍參謀長聯席會議主席凱恩周二已為「潛在的烏克蘭和約最佳選項」與歐洲國家軍官開會。去年成為北約成員的瑞典，其首相克里斯特松周三表示該國打算向基輔提供空中偵察、海上資源，作為給予安全保證一環。

彭博社昨報道，知情人士說歐洲官員在會上重點討論了派遣英法部隊去烏克蘭的計劃，包括規模和駐紮位置。這支跨國部隊以歐洲國家為主，英法擬各派數百士兵駐於遠離前線的位置。會上約有10國表示準備派兵。計劃另一部分是要求美國提供情報共享、邊境監視、武備和防空支援。

歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）表示，安全保證條款「在未來數天，最好是本周」確定。

俄羅斯外長拉夫羅夫周三警告說，「在沒有俄羅斯的情况下認真討論安全保證是妄想，是一條死路」。

（法新社/彭博社/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕自願聯盟 北約 安全保證 俄軍侵烏

上 / 下一篇新聞