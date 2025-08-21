明報新聞網
國際

國際要聞

俄冷對「普澤會」 特朗普認衝突難解 稱普京或無意結束敵對 「未必想達協議」

【明報專訊】美國總統特朗普周一（18日）在白宮會晤到訪的烏克蘭總統澤連斯基和歐洲領袖後，外界聚焦於烏克蘭可獲的安全保證和俄烏元首「普澤會」能否成事。特朗普一度聲稱已致電俄羅斯總統普京和開始安排「普澤會」，惟俄方一直沒有證實，其後俄外長拉夫羅夫周二淡化短期內將有俄烏峰會的可能，並重申烏克蘭危機的起因之一在於「北約東擴」。特朗普周二晚受訪承認俄烏戰爭是「很難化解的事」，並稱普京可能無意結束敵對行動，「他可能不想達成協議」。

特朗普周一表示，普京在通話中表示「願意」與澤連斯基直接對話，兼且接受西方國家向烏克蘭提供一些安全保證。白宮發言人萊維特翌日也表示美俄總統在通話中同意「啟動和平進程的下一階段——普京總統與澤連斯基總統會晤」。了解這次通話的官員向法新社透露，普京在通話中提到莫斯科可作為會談的場所，但被澤連斯基拒絕。

俄外長貶會談層級 蔑稱烏總統

惟俄方對於「普澤會」另有說法，官員更一再潑冷水。普京的外交政策顧問烏沙科夫周一只是證實，普京與特朗普「探討了提升俄烏代表級別的可能」。到了周二，俄外長拉夫羅夫也淡化「普澤會」的可能，強調任何會談均需充分準備，須從專家層面開始「逐步來」，他又輕蔑地將澤連斯基這名以電視喜劇演員身分在俄國成名的烏克蘭領導人稱為「這種角色」和「這個人」。俄羅斯常駐聯合國副代表波利揚斯基對英國廣播公司（BBC）說，沒有人拒絕對談機會，「但不該是為了會談而會談」。

烏克蘭和歐洲領袖對特朗普傳達的「普澤會」反應審慎。法國總統馬克龍對普京願意為和平努力「極表懷疑」；芬蘭總統斯圖布也懷疑普京會否與澤連斯基會面。普京此前曾表示唯有敲定了和平條約所有細節，才可能舉行「普澤會」，他又表明不認為烏克蘭是一個可獨立存在的國家，因此認為澤連斯基不是一個值得對話的對象。

攻勢未停 俄襲烏能源設施

特朗普周二晚接受美國保守派電台節目訪問時承認，俄烏戰爭是很難化解的事，普京可能無意結束敵對行動。他說：「我們在未來兩周將會了解普京。他可能不想達成協議。」

特朗普上周五先在阿拉斯加與普京舉行會談，再於本周一在白宮與澤連斯基舉行「特澤會」兼會見歐洲和北約領導人，希望推動俄烏達至和平，惟兩國未有停火迹象。俄軍對烏克蘭的攻擊持續，周一晚至周二凌晨之交發動了一個月以來最大規模的空襲。烏空軍稱俄方發射了10枚導彈和270架無人機。烏克蘭國家緊急服務部周三表示，俄軍對烏克蘭南部敖德薩州發動了「最大規模的無人機攻擊」，引發一處能源設施大火。路透社稱，俄國本周加強攻擊烏克蘭能源設施，受襲包括周一的敖德薩州一個油庫、周二的中部波爾塔瓦州一個煉油天然氣輸送設施。

美無意派地面部隊 擬空中支援

烏克蘭和歐洲迫切想要美國確定能給予烏克蘭的安全保證。特朗普周一在「特澤會」時表示美國會協助保障烏克蘭安全，但也指出歐洲國家應承擔主要責任。他當天被記者問及會否以維和部隊方式在烏克蘭部署美軍，稱不排除這個可能。不過，特朗普周二接受霍士訪問時稱，美國將在俄烏戰後「協助保衛」烏克蘭，但不會派遣地面部隊，而是可能提供空中支援。他說：「談到安全（保證），他們（歐洲國家）願意派人去地面，我們願意幫助他們，尤其是通過空中，因為沒有人擁有我們（美軍）的力量。」

英法牽頭的「自願聯盟」領袖周二在視像會議中議定，稍後將派人與美洽談給予烏克蘭安全保證事宜、在俄烏結束敵對後在烏克蘭部署「安全保障部隊」（reassurance force），其任務將包括確保烏克蘭領空安全及在黑海部署海軍力量以保障貿易。

（BBC/紐約時報/華盛頓郵報/NBC）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕安全保證 自願聯盟 和平協議 特朗普 普京 澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy） 俄軍侵烏

