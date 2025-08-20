明報新聞網
國際

國際要聞

以軍前高層：每死1人須50巴人陪葬

【明報專訊】以色列一個電視台上周五（15日）公開官方錄音，當中以軍前情報總監哈利瓦（Aharon Haliva）揚言，2023年10月7日哈馬斯突襲以色列當天每有一名以色列人被殺，「必須有50名巴勒斯坦人要死」。其外泄言論惹起巴人和人權組織憤怒。

以媒泄官方錄音 人權組織憤怒

在以色列第12頻道新聞公開的錄音中，哈利瓦說：「為着10月7日發生的一切，那天每有一人喪生，就須有50名巴勒斯坦人死亡；至於他們是不是小孩，現在已經不重要。在加沙已有5萬人死，為了後代子孫這是必要的。」美國有線新聞網絡（CNN）報道，不知道哈利瓦的錄音時間，但截至今年3月加沙在這場戰爭的遇害人數已超過5萬。

哈利瓦又在錄音中表示，巴勒斯坦人「偶爾需要一場大災難（Nakba），才能明白代價」。巴勒斯坦人稱1948年以色列立國期間約70萬巴勒斯坦人被迫離開家園為「大災難」。

哈利瓦2024年4月為哈馬斯突襲事件承擔責任而辭任以色列軍方情報總監。在這段談話錄音中，他指出以軍不是要為該次突襲負責的唯一組織。他還埋怨不相信哈馬斯會發動突襲的以國政治領導層、國家安全總局。他向第12頻道稱錄音談話屬實，是在一個閉門論壇上說的。

哈馬斯上周六發聲明強烈譴責上述言論，並指這證明以方對巴人所犯罪行是以色列「政治與安全領導層所下的高層決定和官方政策」。以色列的人權組織B'Tselem稱哈利瓦的言論是「一連串暴露（以方）蓄意實行種族滅絕政策的官方聲明之一」。

（CNN/NPR）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕種族滅絕 以軍 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

