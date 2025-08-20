基輔政界暫鬆口氣 特朗普口頭保證未足安心

上周五，俄羅斯總統普京抵美時備受禮遇，令不少烏克蘭人擔心特朗普與普京的「兄弟情」重燃，意味烏克蘭利益可能被犧牲。阿拉斯加峰會後，陰沉氣氛籠罩烏克蘭。

不過，當特朗普周一步出白宮，面帶笑容與澤連斯基熱情握手時，壓在基輔上空的陰霾頓時消散。烏國會議員梅列日科向傳媒說：「這次語氣明顯不同，特朗普態度並不消極。」另一議員澤列日尼亞克貼文稱：「有個好消息：他們沒有爭吵」。

專家：需具體軍事部署才有保障

然而，特朗普於會中僅以空泛措辭，承諾美國會參與保障烏克蘭安全。外界普遍質疑，特朗普反覆無常的外交作風，難以讓人放心。美國前駐烏克蘭大使泰勒直言，烏方不可能僅憑一句「你可以信我」就同意任何安排，政治承諾遠遠不足以換來所需的安全。美國前駐波蘭大使弗里德亦認為，烏克蘭若要安心，必須有歐洲軍力實地部署及美方具體防衛協議，而非僅止於口頭保證。

烏克蘭記者貝爾丁斯卡說：「我有個預言：白宮一切看似順利，澤連斯基與特朗普，特朗普與歐洲人，三方互動都很好。但當特朗普一通電話打給普京，一切又會翻天覆地般改變一百次。」

（CNN/紐約時報）