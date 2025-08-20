明報新聞網
國際

國際要聞

澤連斯基披西裝褸 政治穿搭學博特朗普好感

【明報專訊】澤連斯基周一事隔半年再訪問白宮，與上次跟美國總統特朗普及副總統萬斯爆發罵戰不歡而散不同，今次會晤氣氛和諧，澤連斯基也穿著西裝褸赴會，而非2月到訪時的軍裝風格裝束，他在4分半鐘的公開發言中，亦感謝了特朗普11次。

4分半鐘發言致謝11次

今年2月，澤連斯基穿著印有烏克蘭三叉戟徽章的黑色長袖Polo衫和軍裝褲到白宮，遭現場一名右翼記者質疑他為何不穿西裝，有報道指特朗普也不滿澤連斯基不穿西裝。在之後的會談中，特朗普及萬斯指摘澤連斯基對美國支持烏克蘭對抗俄羅斯上「不知感恩」。

6個月過後，整體氣氛顯著改變。當身穿黑色西裝褸、黑色襯衫未打領帶的澤連斯基抵達白宮下車時，特朗普隨即讚賞他：「我不敢相信……我很喜歡！」澤連斯基回答：「這是我最好的一套。」兩人進了橢圓形辦公室後，2月時詰問澤連斯基「為何不穿西裝」的保守派傳媒Real America's Voice記者格倫（Brian Glenn）也說：「澤連斯基總統，你穿這套西裝好看極了。」特朗普也幽默回應：「我也說了同樣的話。」且不忘告訴澤連斯基，格倫「就是上一次攻擊你的那一個」。這次澤連斯基溫和地調侃了對方一句：「你穿著同一件西裝，我可是換了一件。」這番話引發現場陣陣笑聲。

對於上次被萬斯批評不知感恩，澤連斯坦周一與歐洲領袖一起訪白宮時，多次感謝和讚揚特朗普，他「感謝特朗普在白宮接待他及其他世界領袖，嘗試結束俄烏戰爭」、「感謝特朗普把他介紹給其他來賓和傳媒」、「感謝特朗普與他有非常良好的對話」，還「感謝特朗普送他一張烏克蘭地圖」。路透社稱，澤連斯基周一對傳媒的開場致辭時，最少說了8次感謝，《華盛頓郵報》更統計，澤連斯基在4分半鐘內向特朗普連說11次謝謝。

（華盛頓郵報/紐約時報/中央社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕美烏關係 特朗普 澤連斯基 俄軍侵烏

