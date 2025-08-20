明報新聞網
國際

國際要聞

特澤會和氣收場 烏安全保證未明確 烏稱購7020億美武器交換 盼10天內敲定

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基周一（18日）到訪白宮與美國總統特朗普峰會晤，之後與赴美聲援他的7名歐洲領袖跟特朗普舉行多方會談，討論結束俄烏戰爭，整體會面和氣收場。爭取美方承諾對烏提供安全保證是烏歐領袖此行重點，但特朗普含糊其辭，會後他在社交平台表示，安全保證由歐洲國家提供，美國會扮演「協調」角色。他又說會先安排俄烏峰會，之後籌備美俄烏三方領導人會談。澤連斯基表示，相關安全保證將在未來10天內敲定，烏克蘭會購買價值900億美元（約7020億港元）美國武器作交換。德國總理默茨稱「澤普會」可能在兩周內舉行。

周一赴華盛頓支持澤連斯基的歐洲領袖，均敦促特朗普必須要求俄總統普京在任何談判前先同意停火。特朗普曾支持有關提議，但上周五與普京會面後改變了立場，轉而接受莫斯科主張直接達成和平協議優於先停火。特朗普周一在橢圓形辦公室迎接澤連斯基時表示美國會協助保障烏克蘭安全，但也指出，歐洲國家應承擔主要責任，「他們是第一道防線，因為他們就在那裏，但我們會幫助他們」。

特朗普：美不會派兵赴烏支援

當被記者問及會否以維和部隊方式在烏克蘭部署美軍，特朗普稱不排除這個可能，作為保障烏克蘭的一部分。有歐洲官員指特朗普周一也提及美軍的「存在」，這字眼令外界更為關注美國會否派兵支援基輔。不過，特朗普周二接受霍士訪問時明確指出，美國不會派兵赴烏以作為安全保證的部分。

澤連斯基在周一會後的記者會表示，相關安全保證將在未來一周至10天內，以書面形式定案。澤連斯基同時表示，作為安全保證一部分，烏克蘭已提出購買價值約900億美元的美國武器，主要包括飛機和防空系統，並指出已經與特朗普達成協議，待烏克蘭開放出口時，美國將購買烏克蘭製無人機。《金融時報》周一根據烏克蘭的新安全協議提案報道，烏方將承諾在歐洲資助下，採購價值1000億美元的美製武器，以換取獲得美國提供的安全保證，基輔還將與華盛頓達成一項價值500億美元協議，與烏克蘭企業合作生產無人機。

美國新聞網站Axios周二報道，美、烏及多個歐洲國家高層官員預計未來數日將就烏克蘭安全保證細節展開磋商。消息指，有關方案很可能包括美方提供空中支援。知情人士向Axios透露，有關討論將由美國國務卿魯比奧牽頭。Axios又引述消息，「特普會」上普京表示願就安全保證原則磋商，並提到中國可作潛在保證國之一。

普京建議莫斯科辦俄烏峰會

特朗普與澤連斯基周一閉門會談後，兩人與英、德、法、意大利、芬蘭、歐盟及北約領袖舉行逾兩小時的多邊會談。之後特朗普在社交平台發文說：「在會議上，我們討論了對烏克蘭的安全保證，由歐洲各國提供哪些保證，美國將負責協調。」他又稱，已致電普京，並開始安排「澤普會」，隨後將舉行3國元首峰會。路透社報道，特朗普向歐洲領袖表示上述會談的安排由普京建議。路透社引述歐盟外交官稱，特朗普周一與歐洲領袖會談期間，突然中斷會議去致電普京。儘管克里姆林宮未證實有關安排，但美國政府官員透露，「澤普會」可能在匈牙利舉行。法國總統馬克龍則建議俄烏峰會在中立國瑞士的日內瓦舉行。法新社昨引述消息報道，普京建議可在莫斯科舉行「普澤會」，惟澤連斯基已拒絕。

德總理：澤普會可望兩周內舉行

普京外交政策顧問烏沙科夫周一證實，普京與特朗普通電話40分鐘，克宮同意「支持直接對話」，並討論了提升俄烏談判代表層級的可能性，但未提及普京本人會否參與。德國總理默茨稱，俄烏峰會將於未來兩周內舉行，「我們不確定俄總統是否有勇氣參加這類峰會，因此必須努力說服他」。

（紐約時報/衛報/金融時報/路透社）

（俄軍侵烏）

