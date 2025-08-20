明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

AI聊天充心理治療 得州查Meta 涉情感支援功能 易誤導兒童等脆弱使用者

【明報專訊】社交平台facebook母公司Meta與人工智能（AI）初創公司Character.ai正接受得州總檢察長帕克斯頓調查，原因是兩家公司將其AI聊天機械人宣稱為治療師及心理健康支援工具，涉嫌誤導消費者。

假稱保密 互動內容用於廣告及開發

帕克斯頓（Ken Paxton）的辦公室周一（18日）發表聲明，指Meta和Character的聊天機械人會冒充持牌心理健康專業人員，偽造資格聲稱保障保密性，然而其服務條款顯示，互動內容被記錄且「用於目標廣告及演算開發」。帕克斯頓已發出民事調查要求，要求兩家公司提供資料，以協助判定是否違反得州消費者保護法。

帕克斯頓說：「以情感支援來源自居的AI平台，可能誤導脆弱的使用者，尤其是兒童，讓他們誤以為獲得正當的心理治療服務。」

提供AI服務的公司近來正就是否足夠保護使用者——特別是未成年者免受有害內容、可能成癮的聊天互動及隱私違規的風險日益面對審查。美國參議院上周五才對Meta展開調查，因路透社披露的內部文件顯示，該公司政策允許聊天機械人與兒童作情慾對話。司法小組委員會主席霍利（Josh Hawley）致函 Meta行政總裁朱克伯格，表示將調查該公司的生成式AI產品是否使兒童遭剝削或其他犯罪危害。

初創公司面臨多宗「傷害兒童」訴訟

朱克伯格正斥資數十億美元致力打造「個人超級智能」，並讓Meta成為「AI領袖」。這包括開發Meta自有大型語言模型Llama，以及整合至社交平台應用中的Meta AI聊天機械人。朱克伯格曾公開宣傳Meta聊天機械人具有擔任治療角色潛力，他在5月接受傳媒分析師湯普森（Ben Thompson）訪談時說：「對沒心理治療師的人，我認為每個人都將擁有一個AI。」

與此同時，Character.ai 則打造擁有不同人格的AI聊天機械人，並允許使用者創建屬於自己的角色。該平台擁有數十個使用者創作的類似治療師的機械人，例如一個名為「心理學家」的聊天機械人互動次數已超過兩億次。Character.ai 也面臨多宗家庭提出的訴訟，指控其平台對兒童造成傷害。

Meta表示：「我們清楚標示AI，並幫助人們明白其限制。我們附帶聲明指出回應由AI 產生，而非人類。」Character則表示，有顯眼聲明提醒使用者AI角色非真實存在，用戶創建角色是虛構的，旨在娛樂。當使用者在名稱中使用「心理學家」、「治療師」、「醫生」或類似詞彙時，Character會加上語句，明確提示使用者勿依賴這些角色提供任何專業建議。

（金融時報/路透社）

相關字詞﹕Character.AI 美國 生成式人工智能 生成式AI 生成式人工智能（Generative AI） 人工智能（AI）聊天機械人 人工智能

上 / 下一篇新聞