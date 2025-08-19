熱浪下南歐山火失控 歐盟啟空前跨國支援

史上最勁山火季 太空見濃煙

西班牙的山火周一（18日）蔓延至歐羅巴山南麓，促使當局局部封鎖了旅遊熱點聖雅各朝聖之路（Camino de Santiago）。該國熱浪持續16天，多處錄得逾40℃高溫，並使萊昂（Leon）、卡斯提爾（Castile）、加利西亞（Galicia）3個西北部自治區的山林大火燒毁了逾11.5萬公頃土地，連同周日喪生的一名消防員，共釀最少4人死亡。火場之廣和嚴重程度，從太空都能看到濃煙。西班牙動用了1900名士兵協助消防員，上周還首次動用「歐盟民事保護機制」（EU Civil Protection Mechanism，EUCPM）求援，獲法國、斯洛伐克、德國、荷蘭等國的人手、飛機支援。西班牙首相桑切斯周日說：「在西班牙發生的可能是歐盟民事保護機制有史以來最大的部署。」

西班牙葡萄牙火場面積破紀錄

歐洲的山火季節一般在6至9月，今年尤其嚴重，特別是南歐。歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）數據顯示，歐洲今年以來發生逾1600場山火共燒毁41萬公頃土地，其中西班亞今年已被山火燒毁超過34.3萬公頃，打破該國3年前的30.6萬公頃紀錄。

2001年成立、負責協調成員國資源應對災難的歐盟民事保護機制不僅上周三（13日）首度協助西班牙滅火，它還調配資源應付同時發生的希臘、保加利亞、黑山、阿爾巴尼亞火災。此外，葡萄牙今年的山火已燒毁21.6萬公頃土地，超過該國2006年至去年年均的3倍。土耳其西北部恰納卡萊省自上周六發生大火及迅速蔓延，周日的加里波利半島已有7條村要疏散。法國南部奧德省本月初也有逾半世紀最嚴重山火。

全球暖化使熱浪侵襲更趨頻繁和強烈。氣象學者表示，熱浪抽乾了土壤和植被的水分，使大地變成火爐。長期炎熱乾燥的氣候條件使火勢更加猛烈，也更難控制。

（路透社/法新社/金融時報）