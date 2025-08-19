明報新聞網
國際

國際要聞

國民衛隊進駐影響生意 華府食肆預訂跌

【明報專訊】美國總統特朗普上周一（11日）宣布接管首都華盛頓警務並派出國民警衛軍進駐後，該市食肆首當其衝，過去一周網上預訂用餐的人數日均跌幅約25%。

按OpenTable的華盛頓市食肆網上訂座數據，特朗普宣布聯邦化該市警局當天，網上訂座人數按年驟跌16%。當國民警衛軍上周二開始進駐，跌幅擴大到27%。到上周三，跌幅進一步去到31%。其後數天跌勢稍為放緩，但上周六依然按年下跌了20%。美國餐飲業在新冠疫情期間是最受衝擊的行業之一，它在過去11個月的按年預訂率本持續上升。不過截至周日，華盛頓市成為OpenTable追蹤的全美20座大城市之中，除拉斯維加斯以外唯一按年訂座出現跌幅的城市，且其下跌率更甚於拉斯維加斯，成為排名最低的城市。

反對者質疑「紅州」隊員執法不手軟

另一方面，司法部長邦迪周日稱，部署在首都的聯邦執法人員自8月7日以來拘捕了逾300人，單是上周六一夜便捉拿了68人並檢獲15支非法槍械。

近日社交平台充斥華盛頓市有人被捕的片段，亦連日有居民示威集會抗議「聯邦化」。特朗普聲稱華盛頓市罪案猖獗，繼上周一宣布動用該特區的800名國民警衛隊協助滅罪，又將從共和黨領導的西弗吉尼亞、俄亥俄、南卡羅萊納州調來可能達750名國民警衛隊。國民警衛隊發言人周日還表示，在華府巡邏的國民警衛隊員可能很快配備武器。《美國每日快報》報道，異議者質疑特朗普從那些「紅州」調兵，是因為他們在採取武力對付民主黨人為主的華盛頓市民眾上較不手軟。

（WUSA9/國會山報/Axios）

相關字詞﹕華盛頓市 示威 罪案 餐飲業 國民警衛隊 華盛頓特區

