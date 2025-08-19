明報新聞網
國慶演說 黃循財提「新加坡精神」迎動盪

【明報專訊】新加坡總理黃循財周日（17日）發表大選後新一屆政府首場國慶群眾大會演說，慶祝建國60年。黃的演說以「團結、希望及堅韌」為主軸，提出「新加坡精神」、建立以「我們優先」的社會，強調目標與韌性應對全球不穩，並建立民族身分認同。分析指出，演說核心是當新加坡面對中短期挑戰之際，號召國民團結奮鬥。

稱須建「我們優先」社會促發展

黃循財分別以馬來語、華語和英語發表演說。他在演說提到，隨着既有國際規範和規則逐漸瓦解，未來的世界將更動盪多變，警告新加坡不能停滯不前，否則很快就會落後於其他國家。他的英語演說內容圍繞經濟、青年、長者、未來計劃及新加坡精神5個主題。他指出，美國對新加坡徵收10%「基準稅率」關稅，但無人知道美國會否或何時提高「基準稅率」或對特定行業定出更高關稅，他提到政府4月已成立經濟韌性工作組，協助企業和僱員應對關稅和全球局勢帶來的挑戰，本月初另設5個新委員會制定長遠發展藍圖。經濟方面，他提出協助企業，尤其中小企善用人工智能（AI）、為報讀部分課程提供補助、政府資助推出畢業生實習計劃，讓未找到工作的畢業生在待業期間累積經驗。黃循財提及新加坡要繼續發展，就須成為以「我們優先（We first）」的社會，鼓勵國民挺身而出、彼此承擔責任。

《聯合早報》指出，黃循財是次演講不像近年其他演說有較多具體政策宣布，有新加坡學者分析認為黃循財是要強調「新加坡精神」為應對眼前和未來問題關鍵，向全國發出團結一致的信號。

（聯合早報/海峽時報/8world）

相關字詞﹕黃循財 新加坡

