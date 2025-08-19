明報新聞網
「安全保證」模糊 烏憂特誤判俄方意圖

【明報專訊】美國總統特朗普上周五在美國阿拉斯加州跟俄羅斯總統普京舉行峰會後，與烏克蘭總統澤連斯基通電話時，提議和平協議加入對烏安全保證，動員西方伙伴保護烏克蘭，而特朗普指美國準備加入。不過，澤連斯基周日抱怨特朗普的提案欠細節，烏國有政客對美方空洞的承諾表示關注，同時表明不容割讓領土換取和平。

《紐約時報》周日報道，如特朗普的提案得以實現，對於一直尋求戰後安全保證、防止俄羅斯未來再次入侵的烏克蘭而言是一次勝利，但目前外界所知僅有模糊的承諾。澤連斯基周日在布魯塞爾形容特朗普的提案是重大轉變，指美國同意跟歐洲合作為烏方提供安全保證很重要，但同時警告稱：「目前還沒細節說明這方案如何運作，美國和歐洲的角色是什麼。我們需要安全保證能真正發揮作用。」

烏民意逆轉 69%盼迅速談判達終戰

有烏克蘭議員對於特朗普的企圖及跟普京同意了什麼仍感困惑，他們憂慮特朗普或誤判俄方願接受的範圍，並誇大對烏克蘭的提議。烏克蘭多名政客及公眾人物周日都譴責將未失陷土地割讓予俄羅斯來換取和平的想法，認為烏國沒被打敗，亦不應被強迫投降。

儘管如此，烏克蘭國內民意開始逆轉，蓋立普近日公布在7月做的最新民調顯示，69%受訪者支持盡快達成經談判的終戰，遠高於2022年時的22%之餘，也高於去年的52%，而且對作戰到底的支持度呈現跨年齡層和跨地區的下降。

（紐約時報/衛報）

（俄軍侵烏）

俄軍侵烏 特澤會 割讓 和平協議 澤連斯基 普京 烏克蘭 俄羅斯 特朗普 美國

