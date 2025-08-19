冷戰後歐洲安全關鍵會晤 歐美各自演繹

美俄上周五舉行峰會後，外界普遍認為美國總統特朗普改變立場，再度偏向俄羅斯。《紐時》引述歐洲外交高官報道，美國的歐洲盟友對「特普會」的結果感到恐慌。該官員又表示，歐洲首要考慮是避免今年2月澤連斯基在白宮跟美方官員鬧翻的場面再出現在電視鏡頭前。路透社則引述烏克蘭國會議員梅列日科（Oleksandr Merezhko）強調，歐洲領袖陪同澤連斯基在場至為重要，相信特朗普出於尊重會表現得「有所不同」。

跨大西洋同盟受考驗

《紐時》又報道，歐洲領袖到白宮亦為確保跨大西洋同盟保持堅實，指特朗普在美俄峰會後瞬即「轉軚」，接受毋須先停火的條件，已令歐方感到震驚，他們質疑特朗普是否再次被俄羅斯總統普京說服。

（紐約時報/路透社/新華社）

（俄軍侵烏）