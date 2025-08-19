特澤會預劃兩界限 促捨克里米亞北約 澤連斯基質疑昔日「安全保證」作用 分歧難解

澤連斯基和歐洲領袖（包括北約秘書長呂特）事先會商後，已在美東時間周一中午（香港周二凌晨零時）抵達白宮。據白宮提前公布的日程，特朗普當日下午1時15分先跟澤連斯基雙邊會晤，下午3時再由歐洲領袖加入舉行多邊會談。惟歐洲領袖中未有波蘭代表，原因是未能決定由黨派不同的總統還是總理赴會。美國廣播公司（ABC）昨報道，2月澤連斯基訪問白宮時主動挑釁的美國副總統萬斯，這次同樣與會。

在談判前夕，特朗普周日晚在旗下社交平台Truth Social寫道：「只要澤連斯基想的話，他可以馬上結束跟俄羅斯的戰爭，又或者選擇繼續戰鬥，請回想（俄烏）戰爭如何開始。（烏克蘭）不能取回（時任美國總統）奧巴馬拱手相讓（俄羅斯）的克里米亞——12年前，一槍不發；以及烏克蘭不能加入北約。這些是永遠不能改變的事情！」

美拒透露「安全保證」詳情

綜合其周日接受多間美媒訪問的內容，美國國務卿魯比奧主張「特普會」已把談判關鍵議題縮窄至數個，包括劃定俄烏邊界、聯軍駐烏和對烏安全保證等，強調「仍有很多工作要做」，但拒透露「安全保證」詳情，只稱如特朗普作出承諾，將是「重大舉措」。談到美方會否要求俄軍撤出烏領土，魯比奧表明兩國都需作出讓步，給予對方想要的東西，「協議本身就是這樣達成，不管我們喜歡與否」，另不排除如無法達成協議，會對俄追加新制裁。

《布達佩斯備忘錄》遭違背

澤連斯基周日晚飛抵華盛頓後在社交平台X表示，烏克蘭曾於1994年獲國際承諾所謂「安全保證」，但指其並未發揮作用，又質疑俄方利用烏方2014年起被迫放棄的克里米亞和頓巴斯部分領土作為發動新攻擊的跳板，翌日再發文強調俄羅斯不應因侵烏獲得回報。他所指的是1994年12月5日由俄羅斯、英國和美國跟烏克蘭一同簽署的《布達佩斯備忘錄》（Budapest Memorandum），俄方在該文件承諾除非「自衛或其他符合《聯合國憲章》的情况」，否則「不會威脅或使用武力損害（烏克蘭的）領土完整和政治獨立」，烏克蘭按此放棄蘇聯時代遺留下來的核武儲備，惟美、英在備忘錄只承諾提供安全保障（security assurances），而非涉及軍隊的「安全保證」（security guarantees），故俄羅斯違反備忘錄後，美英也沒有直接出兵，只提供武器援助。

美國如今所用字眼是較有力的「安全保證」，澤連斯基強調安全保證「必須非常實際」，為烏克蘭提供海、陸、空保護，「並必須在歐洲的參與下發展」。

俄方強調有權同獲安全保證

俄羅斯駐維也納國際組織永久代表烏里揚諾夫在X表示，俄方雖同意未來和平協議應對烏克蘭提供可靠安全保證，但強調俄方應有同等權利，期望可獲「足夠的安全保證」。

