疑保守派施壓 美國務院停發簽證予加沙人

美國國務院這次突然改變政策，涉嫌因極右陰謀論者盧默（Laura Loomer）主張盡快制止發簽證「以免這些加沙人的家人叛變，為哈馬斯殺害美國人」。針對美國慈善組織「治療巴勒斯坦」（HEAL Palestine）8月4日幫了11名5歲至15歲的重傷加沙兒童在其家人、監護人陪同下抵美就醫，盧默上周五在沒有提供證據下於X接連發文抨擊「治療巴勒斯坦」假借人道救助名義大批輸入「支持哈馬斯」、「穆斯林兄弟會」、「聖戰分子」。其言論迅即得到共和黨人回應，如眾議員法恩感謝盧默「揭露」國安風險，眾議員羅伊表明要調查。

穆斯林團體批「蓄意殘酷行為」

協助加沙兒童赴美就醫的慈善組織「巴勒斯坦兒童救濟基金會」（PCRF）促請華府撤回這項「危險不人道的決定」，否則加沙孩子「將因加沙醫療基建崩潰，面對無法想像的痛苦或死亡」。美國伊斯蘭關係理事會（CAIR）亦批評新政策是「蓄意的殘酷行為」，「置更多兒童性命於危險」，表示美國負有提供醫療救治的特殊道德義務。

（法新社/路透社/NPR）