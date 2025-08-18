美代表團押後赴印度 新關稅前落實貿協添變

美國總統特朗普上月30日宣布對印度進口商品徵收25%關稅（本月7日生效）後，8月6日宣布再加徵25%關稅（預定下周三生效），以「懲罰」印度直接或間接進口俄羅斯石油。由於今輪行程正值美方對印度加徵25%關稅措施即將實施，因而受兩國高度關注。

NDTV Profit指會談或要押後，消息人士稱美印官員仍保持聯繫，但未敲定新會談日期。報道又指，會談押後亦令美印9月至10月敲定雙邊貿易協議首批條款的時間表蒙上陰影。

歐美非關稅壁壘分歧未除 未達協議

另外，《金融時報》周日（17日）報道，歐盟與美國正就一份用以正式確立雙方上月貿易協議內容的聯合聲明作最後細節磋商，但歐盟官員表示，雙方在涉及「非關稅壁壘」（美國此前將歐盟的數碼規則納入這一範疇）相關用語上的分歧，是聯合聲明被延宕的主要原因之一。歐盟正努力防止美國將歐盟的《數碼服務法》（DSA）作為針對目標。美國希望歐盟就該法留有讓步空間，認為該法限制言論自由，增加美國科企成本，但歐盟委員會認為，放寬規定屬「紅線」，絕不讓步。

（路透社/NDTV Profit/金融時報）