明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

美代表團押後赴印度 新關稅前落實貿協添變

【明報專訊】美國與印度貿易關係近期持續惡化之際，印度財經媒體NDTV Profit上周六（16日）引述消息人士報道，美國貿易談判代表團原定下周一至下周五（25至29日）到訪印度新德里磋商雙邊貿易的行程已取消，預計將擇期重新安排，但令下周三（27日）新關稅生效前緩解貿易問題的期望落空。

美國總統特朗普上月30日宣布對印度進口商品徵收25%關稅（本月7日生效）後，8月6日宣布再加徵25%關稅（預定下周三生效），以「懲罰」印度直接或間接進口俄羅斯石油。由於今輪行程正值美方對印度加徵25%關稅措施即將實施，因而受兩國高度關注。

NDTV Profit指會談或要押後，消息人士稱美印官員仍保持聯繫，但未敲定新會談日期。報道又指，會談押後亦令美印9月至10月敲定雙邊貿易協議首批條款的時間表蒙上陰影。

歐美非關稅壁壘分歧未除 未達協議

另外，《金融時報》周日（17日）報道，歐盟與美國正就一份用以正式確立雙方上月貿易協議內容的聯合聲明作最後細節磋商，但歐盟官員表示，雙方在涉及「非關稅壁壘」（美國此前將歐盟的數碼規則納入這一範疇）相關用語上的分歧，是聯合聲明被延宕的主要原因之一。歐盟正努力防止美國將歐盟的《數碼服務法》（DSA）作為針對目標。美國希望歐盟就該法留有讓步空間，認為該法限制言論自由，增加美國科企成本，但歐盟委員會認為，放寬規定屬「紅線」，絕不讓步。

（路透社/NDTV Profit/金融時報）

相關字詞﹕數碼服務法案 對等關稅 貿易談判 關稅 印度 歐盟 美國

上 / 下一篇新聞