明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

美媒預測兩走向：韓戰式結果烏淪俄附庸

【明報專訊】阿拉斯加上周五「特普會」落幕，烏克蘭的和平並未隨之而來。美媒評估俄烏戰爭兩種最可能結局正逐漸浮現——其一是烏克蘭割地但保住主權，在歐美保護下抗俄，出現韓戰式的結果；其二是烏克蘭割地又失去主權，重新落入俄國勢力範圍。

《華爾街日報》上周六（16日）報道分析，鑑於俄羅斯徹底征服基輔的可能已經遙不可及，烏克蘭全面逐出俄軍的希望也日漸渺茫，這場二戰以來歐洲最大規模戰爭可能出現以下兩種結局。

割地換西方安全保障 烏最佳狀况

其一是烏克蘭割地但獲安全保障。對於烏克蘭及其歐洲支持者來說，最佳狀况可能是將俄羅斯限制在俄軍已佔領的範圍內，相當於烏國領土的1/5左右。但最大的問題是其餘80%烏克蘭領土會發生什麼事。烏克蘭及歐洲盟邦希望結合強大的烏軍防禦及西方安全援助，來保障剩餘領土未來的安全及主權。然而，美國可能扮演何種角色仍不明朗。

這種結果將類似1953年韓戰停戰，《朝鮮停戰協定》讓朝鮮半島南北分裂至今，而韓國從當時起一直受美軍保護。但對普京而言，韓戰式結果無異於歷史性失敗，雖獲得部分領土，但實質而言失去對這個「兄弟國家」實際影響力，因此相信他接受的可能並不大。

第二種可能結果是烏克蘭割地並從屬俄國。從2022年全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯提出的要求包括縮烏軍規模、限烏軍武器和西方供應軍備，以及改變烏克蘭政治體制，其中包括憲法、領導階層，乃至語言、歷史和民族認同政策。

報道指出，烏克蘭面臨的最大危險不止是失去國內東部及南部，而是剩餘地區無力抵抗繼2014年和2022年後俄軍第三次入侵，這種威脅可能迫使烏克蘭順從俄期望，並將使烏克蘭剩餘地區淪為俄保護國。報道指這對烏克蘭這個原本渴望鞏固民主、融入歐洲和西方的國家來說，將無異投降。

（華爾街日報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕特普會 普京 烏克蘭 俄軍侵烏 俄羅斯 特朗普 美國

上 / 下一篇新聞