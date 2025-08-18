美媒預測兩走向：韓戰式結果烏淪俄附庸

《華爾街日報》上周六（16日）報道分析，鑑於俄羅斯徹底征服基輔的可能已經遙不可及，烏克蘭全面逐出俄軍的希望也日漸渺茫，這場二戰以來歐洲最大規模戰爭可能出現以下兩種結局。

割地換西方安全保障 烏最佳狀况

其一是烏克蘭割地但獲安全保障。對於烏克蘭及其歐洲支持者來說，最佳狀况可能是將俄羅斯限制在俄軍已佔領的範圍內，相當於烏國領土的1/5左右。但最大的問題是其餘80%烏克蘭領土會發生什麼事。烏克蘭及歐洲盟邦希望結合強大的烏軍防禦及西方安全援助，來保障剩餘領土未來的安全及主權。然而，美國可能扮演何種角色仍不明朗。

這種結果將類似1953年韓戰停戰，《朝鮮停戰協定》讓朝鮮半島南北分裂至今，而韓國從當時起一直受美軍保護。但對普京而言，韓戰式結果無異於歷史性失敗，雖獲得部分領土，但實質而言失去對這個「兄弟國家」實際影響力，因此相信他接受的可能並不大。

第二種可能結果是烏克蘭割地並從屬俄國。從2022年全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯提出的要求包括縮烏軍規模、限烏軍武器和西方供應軍備，以及改變烏克蘭政治體制，其中包括憲法、領導階層，乃至語言、歷史和民族認同政策。

報道指出，烏克蘭面臨的最大危險不止是失去國內東部及南部，而是剩餘地區無力抵抗繼2014年和2022年後俄軍第三次入侵，這種威脅可能迫使烏克蘭順從俄期望，並將使烏克蘭剩餘地區淪為俄保護國。報道指這對烏克蘭這個原本渴望鞏固民主、融入歐洲和西方的國家來說，將無異投降。

（華爾街日報）

（俄軍侵烏）