今「特澤會」 歐領袖監場聚焦安全保證 美特使：普京允美歐「北約式」集體衛烏

特朗普上周五見過普京後，當天深夜先跟澤連斯基單對單通電話；其後英、法、德、波蘭、芬蘭和歐盟領袖，以及北約秘書長呂特加入，舉行另一輪長約個多小時的通話。3名知情人士告訴《華爾街日報》（WSJ），特朗普在通話中暗示對烏安全保證可包括美國向由歐洲領導的駐烏維和部隊提供軍事協助，但他未承諾派駐美軍到烏克蘭。報道另引述3名歐洲官員表示，特朗普口中的安全保證包括美烏雙邊安全承諾，以及美國參與「自願聯盟」，在該框架下向烏軍提供「財政和軍事支持」。然而，WSJ指部分上述消息人士質疑特朗普會否實質投入美軍資源。通話亦曾討論意大利總理梅洛尼所提出，讓烏克蘭在北約框架以外獲集體防衛保證。

德、法、英、意、芬、歐盟領袖今同赴白宮

威特科夫昨向美國有線新聞網絡（CNN）表示，首次聽到一向視烏克蘭加入北約為「紅線」的普京，「同意」美方對烏提供類似北約第5條的集體防衛安全保證，因此美方認為可作出折衷，跟歐洲共同有效地提供相關保障，既繞過俄方紅線，亦滿足烏為加入北約的實際理由。俄方未有即時回應威特科夫的說法。

多名歐洲領袖獲邀出席周一的白宮「特澤會」。昨天，歐盟委員會主席馮德萊恩、英國首相施紀賢、法國總統馬克龍、德國總理默茨、意大利總理梅洛尼、芬蘭總統斯圖布分別表明將與會。美國政治新聞網站Politico上周六報道，歐洲和烏克蘭致力藉特澤會，確保特朗普不會同意它們認為無法接受的普京條件，包括割讓烏克蘭領土；由歐洲領袖「監場」亦為避免澤連斯基如今年2月被「掃出」白宮般再遭美方「伏擊」。

「自願聯盟」視像會 重申撐烏

澤連斯基周日先到訪位於比利時布魯塞爾的歐盟委員會總部，在跟歐盟委員會主席馮德萊恩遙距參加自願聯盟視像會議前共同召開記者會。馮德萊恩稱將繼續支持烏克蘭加入歐盟，並指烏入歐本身便是一種安全保證。她又讚揚特朗普有意為烏提供北約式安全保證；同時強調不能未經基輔同意強行改變烏邊界。澤連斯基則重申烏克蘭憲法規定令放棄或交易領土難以成事，並強調領土問題只能由烏俄單獨討論，美國可充當斡旋角色。他又指安全保證雖由歐洲出資，但認為美國「可在其他方面幫上忙」。

美國國務卿魯比奧昨接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問稱，美國將繼續嘗試為終結俄羅斯對烏戰爭創造條件，惟指那「未必會成功」。

路透：普京峰會求「互換土地」

路透社上周六引述知悉美歐領袖通話內容的消息人士報道，普京在美俄峰會上提出其俄烏和平方案，在「互換土地」方面包括要求烏方讓出東部頓巴斯地區6600平方公里地區，俄方交還小範圍現佔有的蘇梅州和哈爾科夫州共約440平方公里範圍。西方傳媒指澤連斯基已拒絕撤出領土。此外，普京要求外界承認俄羅斯對2014年吞併克里米亞的主權；拒絕在達成全面協議前停火；並拒絕烏克蘭加入北約。他亦要求烏政府把俄語列作官方語言，以及容許俄羅斯東正教會在其境內自由活動。

（華爾街日報/路透社/Politico/法新社）

（俄軍侵烏）