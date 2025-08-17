明報新聞網
以媒：以軍設專隊誣衊巴人記者

【明報專訊】以色列左翼《+972雜誌》（+972 Magazine）上周四（14日）報道，以色列國防軍在以色列-哈馬斯戰爭爆發後成立了專責粉飾以國形象和貶低巴人的小組，其任務包括誣衊發表加沙報道的巴勒斯坦記者跟哈馬斯有聯繫，賴以有「合理」藉口加害記者。

詆譭記者是卧底恐怖分子

《+972雜誌》是由一群巴勒斯坦和以色列記者創辦、專門報道以巴新聞的非牟利、獨立英語網上雜誌，取名自以巴電話區域字頭。報道引述3名知情人士稱，以軍於2023年10月7日後成立的「合法化小組」（legitimisation cell），專門蒐集資料以助提升以國形象、博取主要盟國外交和軍事支持。每當以色列因特定問題受譴責，該小組就尋找資料辯駁。它又會試圖削弱巴勒斯坦記者報道的公信力及其受國際法保障的記者身分，詆譭他們是「臥底民兵」、「恐怖分子」。假如全球輿論都在質疑以色列殺害記者，該小組就去查找「該遇害者可能不是那麼無辜」的理由。

報道舉例，2024年7月記者古勒（Ismail Al-Ghoul）及其攝影記者同事在加沙市被炸死。1個月後，以軍引用「哈馬斯電腦」發現的一份2021年文件，指控他是哈馬斯精銳部隊努赫巴（Nukhba）成員，2000年就被招攬入哈馬斯，2007年獲授軍銜——惟按這說法，古勒加入哈馬斯時只有3歲，獲軍銜時僅10歲。半島電視台著名記者謝里夫（Anas al-Sharif）上周日遇害前，「合法化小組」又指控他協助哈馬斯散播加沙飢餓假資訊等。

（衛報/+972雜誌）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列 政治宣傳 新聞自由 記者遇害 以色列-哈馬斯戰爭

