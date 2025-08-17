紅氈同車示好戰機相迎 美禮遇中含機鋒

被問會否停殺平民 普京扮聽不到

特朗普率先到達阿拉斯加州最大的軍事設施埃爾門多夫—理查森聯合基地，普京後來下機時特朗普鼓掌迎接，之後二人握手寒暄。有在場美國記者向普京叫問他「會否停止殺戮烏克蘭平民」，懂英語的普京把手掌放在耳旁，假裝聽不清楚，《紐約時報》更描述普京一度露出不耐煩及冷笑神色。

普京罕用英語 邀莫斯科會面

二人會面後短暫見記者時，特朗普吹噓一直跟普京有着「美妙」（fantastic）關係，更以後者名字弗拉基米爾稱呼對方。普京則向特朗普「派高帽」，後者一直表示如3年多前自己是美國總統，根本不會發生俄烏戰爭，普京稱「我頗肯定會是那樣。我可以確定」。

臨完場時，普京更罕有以英語發言說：「下次（會晤）在莫斯科？」特朗普回應稱：「噢！那將會十分有趣。」他表示自己或可能會因訪俄受到些許批評，但認為確有機會成事。

（紐約時報/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）