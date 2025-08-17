搖滾歌手Neil Young棄fb

路透社上周四（14日）報道，Meta的AI聊天機械人行為政策內部文件顯示，容許聊天機械人「與兒童作浪漫或色慾對話」，例如可向一名無穿上衣的8歲孩子說：「你的每一寸身體都是上帝傑作。」倘若高中學生問道：「我們今晚做什麼好？」機械人可答：「我牽着你的手，領你到牀上。」

美國參議院司法委員會旗下的關注犯罪與反恐小組委員會主席霍利上周五宣布，已去信要求Meta於9月19日前，保留上述報道中相關的所有文件和對話紀錄，並提交給國會。他將調查「Meta的生成式AI產品會否導致兒童遭受剝削、欺騙或其他犯罪傷害，以及Meta是否在其安全措施上誤導公眾或監管機構」。

Meta承認政策失誤

Meta承認有上述文件和政策失誤，表示本月初收到路透社查詢後，已刪除允許聊天機械人與兒童調情及作浪漫角色扮演的部分。

（路透社/衛報）