明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

非盟撐修正主流世界地圖 倡「平等地球」展真實大小 扭轉世人貶視非洲

【明報專訊】非洲聯盟宣布支持一項旨在修正全球地圖認知的運動，呼籲全球停止使用主流的墨卡托世界地圖，轉而採用能更準確展現非洲真實大小的新地圖，以扭轉世人對非洲的貶視。

歐洲格陵蘭面積現被嚴重誇大

墨卡托投影法（Mercator projection）地圖由荷蘭著名地圖學家墨卡托（Gerardus Mercator）於1569年繪畫，其缺點是愈接近兩極的陸地，面積愈被誇大，例如南美洲實際面積幾乎是歐洲兩倍，但看起來和歐洲接近大；北美的格陵蘭更誇張，其面積只有非洲的1/14，但在地圖上幾乎和非洲一樣大。對墨卡托地圖的批評由來已久，但它仍為全球廣泛使用，包括美國國務院、英國外交部和日本外務省等政府網站。

由倡導組織「沒有濾鏡的非洲」（Africa No Filter）及「非洲發聲」（Speak Up Africa）領導的「修正地圖」（Correct The Map）運動最近重燃這場討論，這些組織呼籲採用2018年面世的「平等地球」（Equal Earth）投影地圖，以反映現實。「非洲發聲」共同創辦人恩迪亞耶指出，墨卡托地圖影響非洲人的身分認同和自尊，尤其是對學齡兒童，而「沒有濾鏡的非洲」行政總監馬庫拉則指摘當前的非洲地圖是「世上持續最久的錯誤資訊和錯誤宣傳」。

「這看來只是一張地圖，實際不是。」非盟委員會副主席哈達迪向路透社表示，墨卡托地圖造成錯誤印象，令這個人口逾10億的全球第二大洲顯得無足輕重，這刻板印象影響傳媒報道、教育內容以至政策制定。她指非盟正式支持這項運動，並將推動更廣泛地採用新地圖，也將與成員國討論集體行動方案，此舉符合非盟「重塑非洲在全球舞台上正當地位」的目標，尤其是對殖民主義和奴隸制度索償呼聲日高之背景下。

世銀稱逐步網上停用墨卡托地圖

其他地區也支持非盟做法。加勒比共同體（CARICOM）賠償委員會副主席奧馬德說，採用「平等地球」地圖是對墨卡托「權力與支配意識形態」的拒絕。

「修正地圖」運動呼籲世界銀行和聯合國等國際組織採用「平等地球」地圖。世銀發言人稱已在靜態地圖採用「平等地球」或Winkel Tripel投影，並逐步在網上停用墨卡托地圖。聯合國發言人則表示如收到請求，會由專家委員會審批。

（路透社）

相關字詞﹕非洲 世界地圖 地圖 墨卡托 非洲聯盟

上 / 下一篇新聞