非盟撐修正主流世界地圖 倡「平等地球」展真實大小 扭轉世人貶視非洲

歐洲格陵蘭面積現被嚴重誇大

墨卡托投影法（Mercator projection）地圖由荷蘭著名地圖學家墨卡托（Gerardus Mercator）於1569年繪畫，其缺點是愈接近兩極的陸地，面積愈被誇大，例如南美洲實際面積幾乎是歐洲兩倍，但看起來和歐洲接近大；北美的格陵蘭更誇張，其面積只有非洲的1/14，但在地圖上幾乎和非洲一樣大。對墨卡托地圖的批評由來已久，但它仍為全球廣泛使用，包括美國國務院、英國外交部和日本外務省等政府網站。

由倡導組織「沒有濾鏡的非洲」（Africa No Filter）及「非洲發聲」（Speak Up Africa）領導的「修正地圖」（Correct The Map）運動最近重燃這場討論，這些組織呼籲採用2018年面世的「平等地球」（Equal Earth）投影地圖，以反映現實。「非洲發聲」共同創辦人恩迪亞耶指出，墨卡托地圖影響非洲人的身分認同和自尊，尤其是對學齡兒童，而「沒有濾鏡的非洲」行政總監馬庫拉則指摘當前的非洲地圖是「世上持續最久的錯誤資訊和錯誤宣傳」。

「這看來只是一張地圖，實際不是。」非盟委員會副主席哈達迪向路透社表示，墨卡托地圖造成錯誤印象，令這個人口逾10億的全球第二大洲顯得無足輕重，這刻板印象影響傳媒報道、教育內容以至政策制定。她指非盟正式支持這項運動，並將推動更廣泛地採用新地圖，也將與成員國討論集體行動方案，此舉符合非盟「重塑非洲在全球舞台上正當地位」的目標，尤其是對殖民主義和奴隸制度索償呼聲日高之背景下。

世銀稱逐步網上停用墨卡托地圖

其他地區也支持非盟做法。加勒比共同體（CARICOM）賠償委員會副主席奧馬德說，採用「平等地球」地圖是對墨卡托「權力與支配意識形態」的拒絕。

「修正地圖」運動呼籲世界銀行和聯合國等國際組織採用「平等地球」地圖。世銀發言人稱已在靜態地圖採用「平等地球」或Winkel Tripel投影，並逐步在網上停用墨卡托地圖。聯合國發言人則表示如收到請求，會由專家委員會審批。

（路透社）