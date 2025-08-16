明報新聞網
國際

國際新聞

美派兵加勒比海打擊拉美販毒集團

【明報專訊】路透社周四（14日）引述3名知情人士報道，美國政府已下令向加勒比海南部部署空中和海上部隊，以應對來自拉丁美洲販毒集團的威脅。

部署P-8偵察機軍艦潛艇

總統特朗普一直希望利用軍力打擊被列為全球恐怖組織的拉美毒品幫派。報道稱，五角大樓已接到指示準備相關行動方案。一名匿名美國官員表示，新增的軍事資源將包括數架P-8偵察機、至少一艘軍艦以及至少一艘攻擊潛艇。該官員說，此部署計劃將持續數月，相關部隊將在國際空域和國際水域執行任務，他們不僅能執行情報和監視任務，還可以用作展開攻擊行動的平台。

特朗普將打擊毒品販運集團視為其政府的核心目標之一，是其限制非法移民、加強美國南部邊境安全的一部分。近幾個月來，特朗普政府已部署至少兩艘軍艦，協助邊境安全和打擊毒品走私。

特朗普政府今年2月將墨西哥的錫那羅亞（Sinaloa）等販毒集團以及委內瑞拉黑幫組織「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）為全球恐怖組織，同時加強對涉嫌是黑幫成員的移民執法。

其中一名消息人士說：「今次部署旨在應對該地區被特別指定的毒品恐怖組織對美國國家安全構成的威脅。」

美軍現已加強對墨西哥毒品販運集團的空中監視，收集情報以制訂更有效的反制策略。特朗普政府近來也部署了至少兩艘軍艦協助邊境安全和打擊毒品走私。特朗普曾經提議派美軍赴墨西哥協助緝毒，但被拒絕。

（路透社）

相關字詞﹕打擊毒品 販毒集團 毒販 出兵 加勒比海 墨西哥 美國

