特朗普：見普京5分鐘知會談好壞 稱不會被嚇倒 認為對方不會糊弄

「特普會」將在有「北美空防盾牌」之稱的埃爾門多夫-理查森聯合基地舉行。白宮在會前公布，會談在當地早上11時（香港周六凌晨3時）開始，隨特朗普出席峰會的美方高級官員包括國務卿魯比奧、財長貝森特、商務部長盧特尼克、中情局局長拉特克利夫、兼任對俄斡旋的中東問題總統特使威特科夫等。

峰會正值俄軍在烏克蘭戰場取得進展之際，歐洲領袖憂慮普京會誘使特朗普接受強加於烏克蘭的停火方案。特朗普在白宮表示：「我是總統，普京不會糊弄我。」他又稱能在會議首2至5分鐘內知道這是個好或差的會議，「如這是糟糕的會議，將會很快結束；若是良好的會議，我們將在不久的將來實現和平」。

特朗普承諾過不會單獨跟普京敲定任何協議，希望在峰會後隨即與普京和烏克蘭總統澤連斯基三方會談。特朗普周四接受霍士新聞電台訪問時稱：「第二次會議將非常重要，因為屆時他們（俄烏）會達成協議。我不希望用『瓜分』（divvy things up）這字眼，但你知道某程度上這個詞並非貶義。」

美俄釋類似淡化預期信號

特朗普上周五公布阿拉斯加峰會後，白宮本周談及峰會時的說法被指淡化外界對達成協議的預期，例如周二指峰會將是特朗普的「傾聽之行」，特朗普亦指這是一場「摸底」會面。俄方同樣釋出類似淡化預期的信號，國際文傳通訊社（Interfax）周四報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫亦表示預期峰會將不會簽署協議。

分析：意志較量 看誰先暫退讓免決裂

《華爾街日報》指今次峰會將是意志較量，看誰會先做可能只屬暫時的退讓，來避免雙方都不想見到的關係破裂。前美國駐北約大使沃爾克認為，特朗普如想試圖達成烏克蘭和歐洲都接受的和平協議，同時繼續尋求與普京建立更緊密關係，「他將一事無成」。

（路透社/法新社/CNN/華爾街日報/Interfax）

（俄軍侵烏）