國際

國際新聞

特朗普：見普京5分鐘知會談好壞 稱不會被嚇倒 認為對方不會糊弄

【明報專訊】美國總統特朗普跟俄羅斯總統普京在美國阿拉斯加安克雷奇舉行的峰會，當地時間周五早上11時（香港周六凌晨）舉行。特朗普在峰會前夕向傳媒表示，會議開始5分鐘內就能知道會否跟普京有愉快會談，稱自己不會被普京嚇倒，又認為對方不會糊弄身為美國總統的他。

「特普會」將在有「北美空防盾牌」之稱的埃爾門多夫-理查森聯合基地舉行。白宮在會前公布，會談在當地早上11時（香港周六凌晨3時）開始，隨特朗普出席峰會的美方高級官員包括國務卿魯比奧、財長貝森特、商務部長盧特尼克、中情局局長拉特克利夫、兼任對俄斡旋的中東問題總統特使威特科夫等。

峰會正值俄軍在烏克蘭戰場取得進展之際，歐洲領袖憂慮普京會誘使特朗普接受強加於烏克蘭的停火方案。特朗普在白宮表示：「我是總統，普京不會糊弄我。」他又稱能在會議首2至5分鐘內知道這是個好或差的會議，「如這是糟糕的會議，將會很快結束；若是良好的會議，我們將在不久的將來實現和平」。

特朗普承諾過不會單獨跟普京敲定任何協議，希望在峰會後隨即與普京和烏克蘭總統澤連斯基三方會談。特朗普周四接受霍士新聞電台訪問時稱：「第二次會議將非常重要，因為屆時他們（俄烏）會達成協議。我不希望用『瓜分』（divvy things up）這字眼，但你知道某程度上這個詞並非貶義。」

美俄釋類似淡化預期信號

特朗普上周五公布阿拉斯加峰會後，白宮本周談及峰會時的說法被指淡化外界對達成協議的預期，例如周二指峰會將是特朗普的「傾聽之行」，特朗普亦指這是一場「摸底」會面。俄方同樣釋出類似淡化預期的信號，國際文傳通訊社（Interfax）周四報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫亦表示預期峰會將不會簽署協議。

分析：意志較量 看誰先暫退讓免決裂

《華爾街日報》指今次峰會將是意志較量，看誰會先做可能只屬暫時的退讓，來避免雙方都不想見到的關係破裂。前美國駐北約大使沃爾克認為，特朗普如想試圖達成烏克蘭和歐洲都接受的和平協議，同時繼續尋求與普京建立更緊密關係，「他將一事無成」。

（路透社/法新社/CNN/華爾街日報/Interfax）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕特普會 阿拉斯加 普京 烏克蘭 俄軍侵烏 俄羅斯 特朗普 美國

