以極右財長下令大幅擴殖民區 「葬送巴人建國構想」

計劃增建3400屋 二分西岸

美國有線新聞網絡（CNN）報道，這項「E1計劃」曾受國際反對而被凍結數十年，會將西岸猶太人殖民區「馬阿勒阿杜明」與耶路撒冷連接起來，令巴勒斯坦未來尋求在東耶路撒冷建立首都變得幾乎不可能，此計劃亦會將西岸一分為二，阻止建立一個毗連的巴勒斯坦國。斯莫特里奇表示：「今天世上任何試圖承認巴勒斯坦國的人，都會從我們這裏得到回應。不是通過文件，不是通過決定或聲明，而是通過事實。」

《紐約時報》報道，以國「最高規劃委員會」負責審批這類計劃，一般在開會後數日至數周內，就其決定公布資訊，但通常不會發表聲明，委員會周四並未就斯莫特里奇的言論發表聲明。《衛報》指委員會下周將開會，預計會支持是次計劃。

以國的擴建殖民區計劃隨即受到多方批評。約旦外交部周四發聲明譴責殖民區擴建計劃及斯莫特里奇的言論，批評是極端種族主義言論。英國外相林德偉稱英國強烈反對，指計劃公然違反國際法，須立即停止。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯周四亦稱，以國最新計劃進一步破壞兩國方案。

