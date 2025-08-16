明報新聞網
國際

國際要聞

以極右財長下令大幅擴殖民區 「葬送巴人建國構想」

【明報專訊】以色列極右財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）周四（14日）宣布，將啟動在東耶路撒冷附近殖民區的大幅擴建計劃，增建約3400間房屋。斯莫特里奇宣稱此計劃旨在「葬送巴人建國構想」，又稱以色列總統內塔尼亞胡和美國總統特朗普也同意推進計劃，惟兩者都未有證實斯莫特里奇說法。多國官員批評計劃有違國際法。

計劃增建3400屋 二分西岸

美國有線新聞網絡（CNN）報道，這項「E1計劃」曾受國際反對而被凍結數十年，會將西岸猶太人殖民區「馬阿勒阿杜明」與耶路撒冷連接起來，令巴勒斯坦未來尋求在東耶路撒冷建立首都變得幾乎不可能，此計劃亦會將西岸一分為二，阻止建立一個毗連的巴勒斯坦國。斯莫特里奇表示：「今天世上任何試圖承認巴勒斯坦國的人，都會從我們這裏得到回應。不是通過文件，不是通過決定或聲明，而是通過事實。」

《紐約時報》報道，以國「最高規劃委員會」負責審批這類計劃，一般在開會後數日至數周內，就其決定公布資訊，但通常不會發表聲明，委員會周四並未就斯莫特里奇的言論發表聲明。《衛報》指委員會下周將開會，預計會支持是次計劃。

以國的擴建殖民區計劃隨即受到多方批評。約旦外交部周四發聲明譴責殖民區擴建計劃及斯莫特里奇的言論，批評是極端種族主義言論。英國外相林德偉稱英國強烈反對，指計劃公然違反國際法，須立即停止。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯周四亦稱，以國最新計劃進一步破壞兩國方案。

（紐約時報/衛報/CNN）

相關字詞﹕殖民區 兩國方案 巴勒斯坦國 巴勒斯坦 以色列

