「全球塑膠公約」破局 減產未達共識

盼訂具國際約束力公約 逐步減塑

《全球塑膠公約》第五輪第二階段政府間談判5日起舉行，多國及組織的逾1000名代表參與。具爭議議題包括限制塑膠生產、管理塑膠產品及有關化學物質，以及金援發展中國家履行條約。

古巴稱各國「錯失歷史機遇」

由歐盟、英國、加拿大及多個非洲及拉丁美洲國家組成的雄心壯志聯盟（High Ambition Coalition），主張制定具國際法律約束力、涵蓋塑膠全生命周期的全球公約，將減少塑膠生產和逐步淘汰塑膠中有毒化學物質納入公約。主要由產油國組成的志同道合集團（Like-Minded Group）及特朗普領導下的美國，則希望收窄公約範圍。

談判原定周四結束，「加時」至周五凌晨與會代表仍未能取得共識。古巴代表稱各國「錯失歷史機遇，但必須繼續努力，刻不容緩」，指地球及這一代跟下一代的民眾需要這份條約。

代表39個「小島嶼發展中國家」（SIDS）的帕勞（又稱帛琉）對於在會談中重複提出要投入資源及人力，卻「一再空手而回、無法向人民展示足夠進展」而感失望，認為讓細小島國承受另一場全球環境危機的主要衝擊，並不公平。

（法新社/路透社）