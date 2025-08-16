明報新聞網
國際

國際要聞

「全球塑膠公約」破局 減產未達共識

【明報專訊】在瑞士日內瓦舉行的最新一輪全球塑膠污染治理談判周五（15日）結束，與會代表經十天磋商，仍無法彌合分歧，未能就制定全球首份解決塑膠污染問題的具約束力國際協議達成共識。

盼訂具國際約束力公約 逐步減塑

《全球塑膠公約》第五輪第二階段政府間談判5日起舉行，多國及組織的逾1000名代表參與。具爭議議題包括限制塑膠生產、管理塑膠產品及有關化學物質，以及金援發展中國家履行條約。

古巴稱各國「錯失歷史機遇」

由歐盟、英國、加拿大及多個非洲及拉丁美洲國家組成的雄心壯志聯盟（High Ambition Coalition），主張制定具國際法律約束力、涵蓋塑膠全生命周期的全球公約，將減少塑膠生產和逐步淘汰塑膠中有毒化學物質納入公約。主要由產油國組成的志同道合集團（Like-Minded Group）及特朗普領導下的美國，則希望收窄公約範圍。

談判原定周四結束，「加時」至周五凌晨與會代表仍未能取得共識。古巴代表稱各國「錯失歷史機遇，但必須繼續努力，刻不容緩」，指地球及這一代跟下一代的民眾需要這份條約。

代表39個「小島嶼發展中國家」（SIDS）的帕勞（又稱帛琉）對於在會談中重複提出要投入資源及人力，卻「一再空手而回、無法向人民展示足夠進展」而感失望，認為讓細小島國承受另一場全球環境危機的主要衝擊，並不公平。

（法新社/路透社）

