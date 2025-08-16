日政要「終戰」80年拜靖國 中韓促正視歷史 小泉進次郎帶頭 王毅轟日「一些勢力仍美化侵略」

1945年8月15日，日皇裕仁發表《終戰詔書》，接受條款包括無條件投降的《波茨坦公告》，正式宣布投降——日本將這天稱為「終戰日」，惟日本延至9月2日才正式簽署降書。靖國神社1978年將包括戰時首相東條英機在內的其中14名甲級戰犯秘密「合祭」後，日本政治人物參拜靖國自此成為爭議所在——中曾根康弘、橋本龍太郎、小泉純一郎和安倍晉三都曾在首相任內參拜，引起外交風波。

極右新貴參政黨黨魁領議員參拜

小泉純一郎之子小泉進次郎昨日早上參拜靖國神社，成為石破內閣去年10月執政以來，首名參拜靖國的閣員，到內閣會議後表示：「承諾不再發動戰爭，以及不忘向為國家奉獻性命的人致敬至為重要」。財相加藤勝信同日下午參拜。兩名保守右翼的潛在自民黨總裁候選人高市早苗和小林鷹之昨也有參拜靖國。自民黨幹事長森山裕已提前一日參拜。

其他保守右翼政黨方面，新興勢力參政黨由黨魁神谷宗幣率87名國會及地方議員參拜，日保守黨黨魁百田尚樹亦然，惟國民民主黨代表玉木雄一郎沒參拜。

石破重提「反省」 涵蓋加害責任反思戰爭

石破茂昨未參拜靖國，但沿襲兩名前任菅義偉和岸田文雄的做法，在這天以私費奉納「玉串料」（祭祀費），並到東京都內的千鳥淵戰歿者墓苑獻花。

面對黨內壓力，石破成為自1995年以來首名未在終戰日「逢十」周年時發表首相談話的日揆，也暫未發表毋須經內閣批准的「個人見解」。惟他昨日在東京全國戰歿者追悼儀式上致辭時強調，必須再次將那場戰爭的反省與教訓深刻銘記於心」——其幕僚補充指，石破特意着力於「反省」，其指涉不限於對亞洲的加害責任，也有回顧並反思導致戰爭的經過等意義。同場的日皇德仁則表示「在深刻反省的基礎上，真誠希望戰爭慘禍不再重演」。

自1994年時任首相村上富市表明「深刻反省」以來，歷任日揆都在該儀式上提及對二戰侵略的「反省」，直至安倍晉三2012年12月回朝後（即2013年開始）終止，且避免明確觸及對亞洲國家的加害責任，2015年「安倍談話」更宣布日本要停止戰後一代為戰時罪行道歉，被保守右翼奉為圭臬，石破說法算是對安倍定調的挑戰。

中國外長王毅昨日就二戰歷史問題闡明中方立場，強調「只有正視歷史，才能獲得尊重；只有以史為鑑，才能開闢未來；只有前事不忘，才能防止再入歧途」，敦促日方作出正確選擇。王毅形容日本軍國主義者發動的侵略戰爭，給中國和亞洲各國人民帶來深重災難，日本人民也深受其害，但時至今日，日本一些勢力仍試圖美化和否認侵略、歪曲及篡改歷史，甚至為當年的戰犯翻案招魂，行徑「令人不恥」和「自取其辱」，是對聯合國憲章、戰後國際秩序和人類良知的挑戰。外交部亞洲司司長劉勁松約見日本首席公使橫地晃，就日本政要參拜靖國提出嚴正交涉。

李在明促日為不損兩國信賴努力

韓國總統李在明也在 「光復節」儀式上稱「期待日本政府正視歷史，並為不損害（韓日）兩國之間的信賴而努力」。韓國外交部則就靖國問題對石破供奉祭品和部分日本政要參拜「深表遺憾」。

（共同社/富士電視台/新華社/韓聯社）