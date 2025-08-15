Politico：美關稅招怨 多國反彈暫緩購F-35

西班牙轉向歐洲戰機計劃

報道指西班牙可能轉而採購歐洲自家研發「颱風」戰機及法德聯合未來戰鬥機計劃，強調工業自主及歐洲供應鏈安全。西班牙首相桑切斯此舉亦有助凝聚左翼選民。

瑞士2021年通過購買36架F-35，但新關稅令買機計劃再起波瀾，最終決定延至11月再作決定，瑞士官員稱美方未提供最終價格，成本或因關稅及原材料波動增至16億美元。

Politico指出，上述國家的情况，顯示特朗普經濟政策的外溢效應，迫使盟友重新審視與美國的防務關係。曾負責歐洲及北約政策的前美國國防部官員湯森（Jim Townsend）表示，美國的關稅政策無異於對多年來被美國敦促購買美國武器的盟友「豎起大大的中指」，「所有這些國家都覺得美國給了他們重重一擊」。

F-35戰機由美國軍工巨擘洛歇馬丁製造，零件來自全球逾百間供應商，龐大的海外訂單有助於降低每架戰機的成本，若多國取消訂單，其他買家的採購成本都會上升。

（Politico）

