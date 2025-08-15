明報新聞網
國際

國際要聞

Politico：美關稅招怨 多國反彈暫緩購F-35

【明報專訊】美國政治新聞網站Politico周三（13日）報道，美國總統特朗普近期大幅加徵關稅及要求盟國提升國防開支，令多國出現罕見反彈，紛紛質疑美製武器採購，當中以F-35戰機成為焦點。西班牙因反對北約最新5%國防開支目標，決定放棄斥資數十億美元購入F-35隱形戰機。瑞士因美國高額關稅，國內各界正施壓政府取消F-35採購計劃。印度則因美方提高關稅，暫停購買美國戰車等裝備。

西班牙轉向歐洲戰機計劃

報道指西班牙可能轉而採購歐洲自家研發「颱風」戰機及法德聯合未來戰鬥機計劃，強調工業自主及歐洲供應鏈安全。西班牙首相桑切斯此舉亦有助凝聚左翼選民。

瑞士2021年通過購買36架F-35，但新關稅令買機計劃再起波瀾，最終決定延至11月再作決定，瑞士官員稱美方未提供最終價格，成本或因關稅及原材料波動增至16億美元。

Politico指出，上述國家的情况，顯示特朗普經濟政策的外溢效應，迫使盟友重新審視與美國的防務關係。曾負責歐洲及北約政策的前美國國防部官員湯森（Jim Townsend）表示，美國的關稅政策無異於對多年來被美國敦促購買美國武器的盟友「豎起大大的中指」，「所有這些國家都覺得美國給了他們重重一擊」。

F-35戰機由美國軍工巨擘洛歇馬丁製造，零件來自全球逾百間供應商，龐大的海外訂單有助於降低每架戰機的成本，若多國取消訂單，其他買家的採購成本都會上升。

（Politico）

（關稅戰）

相關字詞﹕瑞士 西班牙 F-35隱形戰機 特朗普 關稅 美國

