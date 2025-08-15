韓最高院裁Baby Shark沒侵權

Baby Shark於2015年由前稱SmartStudy的韓國教育娛樂公司碰碰狐（Pinkfong）發表，該公司翌年上載歌曲影片到YouTube，因歌詞琅琅上口而大受歡迎，至今吸引逾161億人次觀看。

纏訟6年 美童謠作家控製作方抄襲

不過，真名賴特（Jonathan Wright）的Johnny Only在2019年入稟韓國法院，指控Baby Shark是抄襲他在2011年發表的一首作品。賴特稱碰碰狐抄襲他的作品元素，包括低音旋律及節奏，索償3000萬韓圜（約17萬港元）。

Pinkfong回應稱其歌曲版本是改編自一首經典北美兒歌，而該歌曲不受版權保護，亦與Johnny Only的作品無關。

韓國下級法院2021年裁定碰碰狐無罪，認為乏被告侵犯版權理據。二審法院其後亦駁回上訴，稱賴特的歌曲不屬於《著作權法》規定的二次創作物。賴特之後再上訴，韓國最高法院周四最終維持下級法院的裁決。

Pinkfong發聲明稱最高法院的裁決確認Baby Shark是建基於已進入公有領域的傳統童謠，而他們為童謠加入輕快節奏和琅琅上口旋律成為如今的流行文化標誌。

賴特未有回覆法新社查詢。

（法新社/BBC）