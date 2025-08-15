明報新聞網
國際

國際要聞

歐稱特允談判5原則 領土劃分交烏俄討論

【明報專訊】美國總統特朗普周三（13日）跟歐洲多國領袖及烏克蘭總統澤連斯基舉行視像會議。歐洲領袖稱他們跟特朗普制定談判策略，指特朗普同意跟普京談判時會採取包括烏國須參與未來談判及須有安全保障等5項原則，特朗普亦承諾領土劃分交由烏方直接跟俄國討論。特朗普會後向傳媒稱，如周五談判順利，很快會安排美俄烏三方領袖會談，他又警告普京若拒絕結束戰爭將面對嚴重後果，但沒說明具體內容。特朗普周四接受霍士新聞電台訪問時表示，與普京的峰會有四分之一機會失敗告終。

烏須參與未來談判獲安全保障

歐洲領袖和澤連斯基周三跟特朗普舉行會議，旨在被視為2022年俄軍侵烏以來，西方與俄國最重要談判的特普會舉行前，讓美歐達成一致立場。澤連斯基在德國柏林參與視像會議後，指他們就「特普會」談判達成5項共同原則。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，澤連斯基指5項原則包括：1）有關烏克蘭的事項不能在沒烏克蘭參與的情况下討論；2）應開始為美俄烏三方聯合峰會作準備；3）停火生效前都不會討論和平協議內容，包括交換領土；4）烏克蘭應獲安全保障，俄國不能否決烏克蘭加入歐盟和北約；5）若普京在阿拉斯加會議上沒同意停火，俄國須面對新制裁。

《每日電訊報》周三報道，特朗普為推動普京停戰，準備用阿拉斯加的天然資源、俄控烏克蘭地區的稀土及撤銷部分制裁利誘對方。

美財長：會談不順利可增二級制裁

美國近日透過貿易手段間接向俄加強施壓，本月初就印度購買俄國石油及武器的做法，在本來對印度徵收25%關稅後再加徵25%。美國財長貝森特周三接受彭博社訪問時指視乎周五峰會結果，警告稱：「我們對印度購買俄國石油實施二級制裁，我可以預期會談若不順利，二級制裁或會增加。」

政治新聞網站Politico引述智庫組織歐亞集團的歐洲研究主任特考（Jan Techau）表示，特朗普跟歐洲領袖開視像會議，是想了解普京的策略，避免自己在阿拉斯加「被耍」，特考指特朗普未能完全看透普京，並發現普京目的並非他最初想到的那樣。

（法新社/路透社/紐約時報/Politico/每日電訊報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕特朗普 普京 俄羅斯 阿拉斯加 俄烏局勢 俄軍侵烏 特普會

