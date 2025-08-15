歐稱特允談判5原則 領土劃分交烏俄討論

烏須參與未來談判獲安全保障

歐洲領袖和澤連斯基周三跟特朗普舉行會議，旨在被視為2022年俄軍侵烏以來，西方與俄國最重要談判的特普會舉行前，讓美歐達成一致立場。澤連斯基在德國柏林參與視像會議後，指他們就「特普會」談判達成5項共同原則。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，澤連斯基指5項原則包括：1）有關烏克蘭的事項不能在沒烏克蘭參與的情况下討論；2）應開始為美俄烏三方聯合峰會作準備；3）停火生效前都不會討論和平協議內容，包括交換領土；4）烏克蘭應獲安全保障，俄國不能否決烏克蘭加入歐盟和北約；5）若普京在阿拉斯加會議上沒同意停火，俄國須面對新制裁。

《每日電訊報》周三報道，特朗普為推動普京停戰，準備用阿拉斯加的天然資源、俄控烏克蘭地區的稀土及撤銷部分制裁利誘對方。

美財長：會談不順利可增二級制裁

美國近日透過貿易手段間接向俄加強施壓，本月初就印度購買俄國石油及武器的做法，在本來對印度徵收25%關稅後再加徵25%。美國財長貝森特周三接受彭博社訪問時指視乎周五峰會結果，警告稱：「我們對印度購買俄國石油實施二級制裁，我可以預期會談若不順利，二級制裁或會增加。」

政治新聞網站Politico引述智庫組織歐亞集團的歐洲研究主任特考（Jan Techau）表示，特朗普跟歐洲領袖開視像會議，是想了解普京的策略，避免自己在阿拉斯加「被耍」，特考指特朗普未能完全看透普京，並發現普京目的並非他最初想到的那樣。

