國際

國際要聞

特普會一對一 美專家憂特再墮圈套 阿拉斯加峰會明晨舉行 恐重演2018赫爾辛基「黑箱作業」

【明報專訊】美國總統特朗普與俄羅斯普京周五（15日）將在美國阿拉斯加的埃爾門多夫-理查森聯合基地舉行峰會，商討推進俄烏戰爭停火。普京的外交政策顧問烏沙科夫周四表示，會談將在阿拉斯加當地時間早上11時半（香港周六凌晨3時半）開始，普、特二人將「一對一」會談，雙方僅有翻譯在旁。特朗普重返白宮後美方內部人事大換血、俄羅斯專家流失，有專家憂慮在缺乏專家把關、經驗老到的普京「技高一籌」之下，即使有翻譯及記錄人員在場，私下商議的協議亦難以確保對美國和盟友有利，特朗普恐再中「圈套」，又或重蹈2018年「特朗普1.0」美俄峰會「黑箱作業」的覆轍。

根據烏沙科夫昨天所指，美俄代表將在阿拉斯加會談及有工作午餐會，而普京及特朗普舉行「一對一」峰會後，會舉行聯合記者會。烏沙科夫指俄方代表團成員包括外長拉夫羅夫、防長別洛烏索夫、財長西盧安諾夫，及國際經濟特使德米特里耶夫。

另外，普京昨天與高級官員會議時表示，他認為美國正採取「非常積極和真誠的努力」停止戰爭，尋求達成對衝突各方都有利的協議，並稱這是為了「我們兩國之間、歐洲及全球的和平創造條件：例如我們在下一階段就控制戰略進攻武器達成協議」。路透社指普京此言暗示在周五峰會上提出限制核武的議題。

普京可象徵式舉措製和談假象

這次峰會源於特朗普7月底對俄羅斯「下通牒」，要俄方推進結束烏克蘭戰爭，否則加強對俄及其貿易伙伴的制裁。這次並非特朗普與普京的首次「一對一」峰會。「特朗普1.0」時，特朗普在「通俄」陰霾下於2018年7月16日與普京在芬蘭赫爾辛基舉行美俄峰會，是特朗普2017年首次就任總統後與普京首次正式會晤。當時兩人在僅有雙方口譯員在場的情况下私密會談約兩小時，其間無任何助理或記錄人員在場。

專家指出，普京善於掌控細節及引領議題。前白宮俄羅斯事務高級主任格林強調，特朗普必須警惕被普京引入「似是而非的辯論陷阱」，或誤信其「合理」說法，最終作出對美方不利的承諾。智庫Eurasia Group分析員特考提醒，普京或會在會談中提出一些「無意義」的象徵式舉措，例如暫停轟炸烏克蘭某地區，藉此製造和談假象，試圖令特朗普誤以為俄方真心求和，從而動搖美方及盟友立場。

白宮前幕僚：當年峰會想拉火警鐘

回顧2018年赫爾辛基「特普會」，特朗普曾公開質疑美國情報部門結論，認同普京否認干預美國大選的說法。美英傳媒昨引述時任白宮國安會俄羅斯專家希爾（Fiona Hill），她認為讓特朗普單獨見普京是個錯誤，容易被操弄。她透露，2018年在赫爾辛基時她曾考慮拉火警鐘或裝病中止記者會。報道指出，希爾的親身體驗足證缺乏專業團隊監督下，單靠特朗普個人即興發揮，會談內容及結果難以預測。

自特朗普今年1月再掌白宮以來，白宮國家安全委員會及國務院大幅裁員、重用「忠誠」但非資深的外交專家。專責俄羅斯事務的「俄國通」幾乎全數被邊緣化或辭退。多名前資深外交官警告，特朗普身邊缺乏真正熟悉俄烏事務的決策人員，難以應對普京在談判桌上的各種策略與「陷阱」。

（金融時報/Politico/CNN/衛報/路透社/紐約時報/每日電訊報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕特普會 阿拉斯加 停火協議 澤連斯基 俄軍侵烏 俄羅斯 特朗普 美國

