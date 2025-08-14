特普會利俄 烏3因素不讓步 軍事防線崩潰 人道災難爆發 失政治身分認同

澤連斯基：峰會助普京走出孤立

澤連斯基周二指出，俄軍夏季攻勢仍然持續，近日在東部多布羅皮利亞發動突襲，一度推進約10公里，但是他強調烏軍很快將「消滅敵軍」。澤連斯基亦認為俄總統普京此次獲邀赴美參加峰會，是「個人勝利」，「他正走出孤立，並將在美國領土會談。這次會面某程度上也延後了部分制裁壓力」。

對於美方主張基輔與莫斯科都需割讓部分土地，澤連斯基周二堅決否認任何從頓巴斯撤軍的可能，「若我們今天撤出頓巴斯，放棄防禦工事和高地，就等於為俄軍新攻勢開闢橋頭堡」。目前，莫斯科控制了盧甘斯克幾乎全部地區及頓涅茨克約七成地區。

白宮周二表示，本周五峰會將是特朗普「傾聽之行」，淡化外界對雙方可望達成結束俄烏戰爭協議的預期。白宮發言人萊維特強調：「由於只有一方參戰方出席，總統此行目的在於更明確、更深入了解如何結束戰爭，這次行程將以傾聽為主。」

白宮稱特「傾聽之行」淡化預期

《紐約時報》分析烏克蘭難以放棄頓巴斯的三大主因。第一是軍事層面：頓巴斯地區的城鎮由南北道路連接，形成防線，若失守，恐令俄軍長驅直入。烏克蘭安全與合作中心主席庫贊指出，「放棄任何一城就等於防線崩潰」。此外，該地區擁有重要鐵路、礦產和烏方苦心經營的防禦設施，若失去將嚴重削弱烏克蘭國防。

第二是人道問題：若俄羅斯全面控制頓巴斯，數十萬人恐被迫流離失所或陷入佔領之苦。聯合國及多個人權組織早已指俄佔區存在廣泛且系統性的人權侵犯，包括任意拘留、酷刑和強迫失蹤。第三是政治現實：烏克蘭歷史學者赫利察克強調，烏克蘭人的核心身分認同是「沒有我們，別談我們」，即堅持必須自主參與任何有關國家命運的談判。若在未經烏克蘭參與下就決定領土命運，等於否定國家主權。這也是澤連斯基雖支持率下滑，卻因為堅拒領土交換，並強調憲法規定總統無權割讓國土，而仍能獲得廣泛支持。

