矽谷富豪基因篩選「高智商胚胎」 優生潮惹議

倫理存爭議 學者質疑成效

報道指出初創企業Nucleus Genomics和Herasight等有提供基於基因測試的「智商預測」服務，此類服務在矽谷所在的灣區需求旺盛，前者公司開價約6000美元，後者高達5萬美元。

基因測試公司Genomic Prediction聯合創辦人徐道輝（Stephen Hsu）說：「矽谷有一整個生態系統，通常是超高資產人士或理性主義者，對智力着迷，想知道智商分數，作為選擇胚胎的標準之一。」

採用這些檢測技術的包括推動多子女生育的科林斯夫婦，他們在科技和風險投資界工作，通過試管嬰兒技術擁有4名子女，並使用Herasight預先分析部分胚胎。他們表示，選擇的胚胎患癌風險較低，且有多基因評分達到人類最頂尖1%，直言與高智力相關的好處多，包括較高收入。

灣區一對軟件工程師夫婦亦選擇了試管嬰兒技術。他們家族有阿茲海默症和癌症病史，並重視智商，在收到Herasight的分析報告後，最終綜合得分最高且智商預測排名第3的胚胎成為他們的女兒。

有關迷戀基因的做法惹來質疑。史丹福大學法律與生物科學中心主任格里利（Hank Greely）說：「這公平嗎？這是許多人擔憂的問題。這是個極佳的科幻故事主題：有錢人創造了一個遺傳上的超級階級，掌控一切，而我們其他人則成了貧苦階層。」

有學者亦指出，基因測試對智商的預測能力有限。耶路撒冷希伯來大學副教授卡爾米（Shai Carmi）說，目前的模型只能解釋大約5%至10%的人類認知差異。選擇「智商最高」的胚胎，平均也只能提升3至4點智商，難以單憑這來造就天才。哈佛醫學院統計遺傳學家古謝夫（Sasha Gusev）還警告，選擇高智商胚胎可能伴隨其他不想出現的特質，如自閉症。

（華爾街日報）