白宮審查博物館 與特「史觀」一致

白宮高級助理哈利根、國內政策委員會主任黑利和白宮管理及預算辦公室（OMB）主任沃特聯署去信史密森學會秘書長邦奇三世，表示希望博物館展現「定義美國故事的團結、進步與恆久價值」，並呼應總統行政命令「恢復美國歷史的真相與理性」。

稱呼應總統「恢復美歷史真相與理性」

該信中寫道：「這項行動旨在確保博物館呼應總統強調的美國卓越精神，移除分裂或黨派色彩的敘事，並重建公民對文化機構的信心。」

《華爾街日報》報道，審視工作集中在華盛頓8間博物館，審視內容將涵蓋對外展覽說明文字、網上內容、策展流程、展覽規劃、館藏運用與藝術家補助等多個層面。哈利根在信中表示，史密森學會的博物館和展覽應準確、愛國及具啟發性。報道指白宮要求史密森學會派代表與政府合作，共同制訂立國250周年計劃，白宮亦將有團隊走訪博物館展覽記錄主題和訪問策展人。

史密森學會對此回應美國有線新聞網絡（CNN），表示「正在審閱」該信，會「建設性」地與白宮合作。

史密森學會管理的國家歷史博物館上月曾移除介紹特朗普被兩次彈劾的展覽說明牌，學會否認受到白宮壓力，稱有臨時說明牌的及整體展示不符館方標準而撤下。《華盛頓郵報》上周五指館方已重新放置說明牌並更新資料，但內容比舊版簡略。

哈佛教授憂「一個人觀點」詮釋歷史

哈佛大學歷史教授邁爾斯（Tiya Miles）憂慮史密森學會將被要求根據「一個人的觀點」而非學術研究來詮釋歷史，「史密森從未反映某一個人、甚至單一政府的觀點，而是融合了多數學者和研究者的成果與討論」。

（CNN/華爾街日報/華盛頓郵報）