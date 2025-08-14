東京個半月56人中暑亡 2/3家中冷氣閒置

冷氣機漸成必需 札幌校園推廣

札幌市在2023年夏天錄得36.3℃高溫紀錄後，2024財年起分階段為全市學校及幼稚園（共312間、約6000個課室）安裝冷氣機，目標2027年夏天或之前完成，但直至今夏只有39間學校（約580個課室）配備恆常冷氣，佔總數12.5%。

即使近年面對高溫天氣，部分日本民眾對使用冷氣機仍有猶豫。日本松下電器（Panasonic）去年曾訪問555名介乎22歲至69歲日本民眾有否計劃在夏天用冷氣機，有逾四成人稱為節省金錢而想推遲開冷氣，年長受訪者更傾向不開冷氣。

日本放送協會（NHK）上周一（4日）引述東京都監察醫務院6月16日至7月底的統計，指東京23區有56人疑因中暑死亡，幾乎都是50歲以上的人。統計又指有54人在室內死亡，有38名死者家中雖有安裝冷氣機卻沒有使用。

冷氣機亦成為賊人目標。《朝日新聞》6月曾報道關東地區郊區的分體式冷氣機的室外機盜竊情况有增加。警察廳指全國的冷氣室外機盜竊從2020年的255宗，增至去年的3397宗。警方指主因或與銅價上升有關，因室外機常用銅管，而部分賊贓或流入黑市，給尋找更廉價方式避暑的人購買。

（朝日新聞/每日新聞/NHK）