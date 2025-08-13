日本內望：中日和解之路：戰後80年的歷史與啟示／文﹕張望

八十年過去了，歷史已經遠去，但集體情感依然敏感和脆弱。中日是否能選擇一條新的紀念之路——不是把歷史當作工具，而是當作兩國社會和解與對話的起點？

日本歷史認識的不足與進步

長期以來，中日之間的歷史認知差異，往往集中在日本對戰爭歷史認知的爭議上。從南京大屠殺的表述、到政治家參拜靖國神社，批評者指出，日本的戰後歷史教育中，對侵略責任的處理過於輕描淡寫，讓年輕世代對亞洲近代史缺乏充分了解。這樣的批評並非空穴來風。戰後日本主流的歷史反省，往往過於內向，注重軍部對日本國民迫害的一面，卻忽視了日本對亞洲各國的加害責任。

筆者在早稻田大學每年都開設「中日關係導論」一課。2024年春，有日本大學生在課後就曾向筆者表示，上完了我的課才第一次了解到731部隊的存在及其在戰時的行徑，皆因日本高中歷史教育為了應付考試，老師並沒有向學生詳盡解說這段悲慘歷史。

然而，若將日本社會整體標籤為「否認歷史」「逃避反省」，也難免過於簡化。在過去十年，日本在公共戰爭記憶場域也出現多個正面變化。例如，上次日本首相參拜靖國神社是在2013年，將近12年前。2015年以來，日本首相皆拒絕參拜靖國神社，避免在感情上刺激中國。2017年至2020年間，筆者還留意到日本民營電視台TBS和NHK電視台基於最新公開的歷史檔案，播放了多部揭露南京大屠殺日軍暴行和731部隊細菌戰實驗的長篇紀錄片，在日本社會引起極大反響。年輕一代中，也有愈來愈多日本大學生願意參與中韓交流，主動了解鄰國的歷史觀點。日本對戰爭歷史的反省，最終還需要日本人自己來完成。在戰後80年之際，我們更應在紀念的同時，留意日本內部的多元聲音，為歷史對話尋找可能的空間。

為和解尋找共同的歷史對話空間

事實上，早在2000年代，中日雙方有識之士曾展開令人鼓舞的歷史對話。2006年11月，中日兩國各選出10名學者組成中日共同歷史研究委員會，開始了中日共同歷史研究工作，並在2009年就中日歷史爭論中的幾個重大問題達成共識。中方首席委員步平（已故）十年前在早大參加研討會後曾向筆者表示：只要日本在原則上承認中日戰爭是侵略戰爭，具體學術分歧都可以討論。同樣，正在史丹福大學訪學的日方歷史研究首席委員北岡伸一（東京大學名譽教授）在今年春天接受筆者訪談時也明言：中日戰爭（1931年-1945年）毫無疑問是侵略戰爭，是當時中日共同歷史研究達成的共識。他並建議：中日兩國高層領導人應多見面溝通，並在專家層面加強交流，分享並互認歷史研究成果，以推動雙方在歷史認知上的相互理解。

和解（reconciliation）不是遺忘，而是正面地處理戰爭集體記憶（collective memory）——承認歷史中存在差異敘事，並努力建立可以共享的記憶框架。這需要的不止是日本在道德層面的深刻反省，也需要中國社會在情感處理上的成熟與開放，以理性教育下一代去理解歷史的教訓：不要讓歷史成為仇恨的來源，而應讓歷史成為構築和平的鏡子，讓下一代了解為何國家會出現侵略他國的暴力衝動，引以為戒。

80年後的今天，世界局勢再次站在不確定的十字路口，中美兩強競爭對立，本國優先思潮高漲。在這樣的背景下，中日兩國的有識之士更應以更開闊的胸襟，推動本國社會從多元視角理解戰爭歷史，攜手構築跨越國界的和平語言。

日本早稻田大學國際學術院 國際教養學部教授、美國史丹福大學弗里曼·史波格利國際問題研究所訪問學者

張望