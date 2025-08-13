明報新聞網
特頒布「哥倫比亞特區罪案緊急狀態」5項謬誤

【明報專訊】● 特朗普稱「首都暴力案件持續上升」至「失控」

◎實情：暴力罪案不增反減

華盛頓哥倫比亞特區都會警察局（MPDC）數據顯示罪案宗數2023年達高位後，2024年已回落至30年來新低，去年同比下跌35%。今年初步數據，暴力罪案及搶劫案分別較去年同期減少26%和28%。聯邦調查局（FBI）則顯示2024年跌幅為9%

● 特朗普稱首都「2023年兇殺率之高大概是歷來之最」

◎實情：不高於1990年代或2000年代初

FBI數據指當地2023年兇殺率每10萬人約40宗，為20年高位，但不及1990年代及2000年代初。MPDC指2024年兇殺率較去年同期跌32%，今年又再跌12%

● 特朗普稱近5年「劫車案增逾兩倍」

◎實情：5年比率下跌

美國刑事司法委員會（CCJ）數據顯示2020年每10萬人有38.3宗劫車案，去年為36宗。以1至6月論，2020年13.9宗，去年同期34.8宗，今年23.8宗。MPDC今年錄得189宗，低於去年同期300宗

● 特朗普強調青少年犯罪率高，「由朝到晚三五成群橫衝直撞」

◎實情：青少年被捕個案減少

MPDC指今年約900名青少年被捕，同比下跌近20%，其中200人涉暴力罪案，逾40人涉劫車。7月起，當局針對未滿17歲青少年，實施晚上11時至早上6時宵禁

● 特朗普指無家者到處遊蕩、製造暴力襲擊

◎實情：無家者也是罪案受害者

加州大學三藩市分校調查顯示36%受訪無家者2021至2022年曾受暴力襲擊，五成為陌生人所為。無家者較有居所者更易受傷害。今年1月調查則顯示，首都地區單身成年無家者同比減少10%，為多年來首次下跌。露宿總人數為9,659人，減115人，跌幅1%

資料來源：BBC/衛報

