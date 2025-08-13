特調兵「接管首都」 掀軍隊政治化爭議 聯邦插手警務稱滅罪 警告對民主黨州採同類行動

特朗普周一在白宮宣布，由緝毒局（DEA）局長科爾（Terry Cole）領導聯邦接管華盛頓哥倫比亞特區都會警察局（MPDC）的委員長，政府且將部署800名國民警衛隊員入首都。他又表示，其政府上周已從聯邦調查局（FBI）、煙酒槍炮及爆炸物管理局（ATF）、緝毒局、特勤局、國土安全部等聯邦部門調派了500人。他說：「我們的首都已經被暴力幫派、嗜血罪犯、四處遊蕩的狂野青少年、吸毒成癮的瘋子和露宿者佔領。我們不會再讓這種情况發生。」

特朗普這項措施，儼如6月不顧民主黨籍加州州長反對而調派國民警衛隊入洛杉磯配合拘捕黑市居民行動的翻版。特朗普周一還點名民主黨人領導的洛杉磯、巴爾的摩、奧克蘭、紐約和芝加哥「糟糕，非常糟糕」。

軍方表示，國民警衛隊預計本周就位，每更200人，輪替全天候執行職務，協助後勤、運輸等警方職務，好便騰出更多警力針對打擊劫車、暴力罪案；或者駐守十字路口阻嚇犯罪。

市長轟史無前例「令人不安」

民主黨籍華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）稱此史無前例之舉「令人不安」，但表示將遵從命令。華盛頓市議員聯合聲明抗議「蓄意侵犯地方主權」，直指犯罪率處於30年來最低水平，沒有必要使警局聯邦化。

美國陸軍戰爭學院安全與戰略系前主任卡里‧李說：「這是政府將軍事資源用於非軍事國內目標的模式之一。無論是移民問題、打擊毒品販運集團，還是應對華盛頓的犯罪問題，對我來說很明顯，這屆政府把軍方視為解決一切國內政治優先事項的萬用工具。」

杜克大學政治學教授菲弗指「軍隊並沒有接受執行日常警察巡邏任務的訓練」，特朗普的部署指令「由一開始已難免予人帶有黨派色彩的觀感」。參議院軍事委員會首席民主黨議員員里德發表聲明指出：「我軍的職責是防衛國家免受外來威脅，或在災難及緊急情况下協助社區，並非負責日常國內警務工作。今次的部署，嚴重浪費國民警衛隊的時間及專長。」

特朗普這次行動援引1973年《哥倫比亞特區自治法》。該法旨在平衡首都地區的地方自治與聯邦監管。根據規定，總統可接管當地警察部門兩天，但若要延長相關權力30天，則須通知國會，30天後或修改相關法例。另《華盛頓郵報》指出，首都是「特區」而非州級行政區，聯邦政府對該市擁有異常廣泛的權力；例如特朗普可像州長般調動特區國民警衛隊，兼可使之作出逮捕等民事執法行動。

涉多個權力機構 分工權責複雜

東卡羅萊納大學刑事司法及犯罪學系主任邦納表示，總統首次動用《哥倫比亞特區自治法》第740條，將華盛頓哥倫比亞特區都會警察局聯邦化，但存有疑問，例如分工和權責的問題——當警察局被聯邦接管後，局長是否仍然負責部門運作？她指出，華盛頓作為特區而非州份，有特殊地位且涉及多個權力機構，而總統在國民警衛隊事務上，實際上相當於州長角色，這令事情更複雜。

（華盛頓郵報/CNN/紐約時報）