FT：歐軍工廠3倍速度擴張

【明報專訊】英國《金融時報》（FT）周二（12日）報道，雷達衛星數據顯示，歐洲軍工廠正以和平時期3倍速度擴張，自2022年俄軍入侵烏克蘭以來，新增軍工設施面積逾700平方米，標誌着歐洲展開自冷戰以來最大規模軍備重整。

冷戰以來最大規模軍備重整

FT分析了37家公司150個設施的雷達衛星數據，發現歐洲軍工設施擴建面積從2020至2021年的79萬平方米增至2024至2025年的280萬平方米，其中擴建規模最大的設施，是德國國防巨擘萊茵金屬（Rheinmetall）與匈牙利國營國防公司N7的合作項目，雙方在匈牙利南部皇宮堡興建了大型彈藥及炸藥生產基地。該設施首間工廠去年7月竣工，開始生產萊茵金屬的KF41 Lynx步兵戰車所用的30毫米彈藥，未來還將生產155毫米炮彈、120毫米「豹2」型坦克的彈藥，甚至可能生產豹式坦克。

歐盟防務專員庫比柳斯向FT稱，自俄軍侵烏以來，歐洲年產彈藥能力已從30萬枚增至今年底約200萬枚。萊茵金屬稱，155毫米炮彈年產量將從2022年的7萬枚提升至2027年的110萬枚。

專家指出，長程打擊能力仍是歐洲以至北約面對的嚴峻挑戰。奧斯陸大學研究員霍夫曼指出，導彈對威懾俄羅斯地面部隊至關重要，「導彈是北約制勝理論的前提，因為我們無法追上俄羅斯的動員速度」。霍夫曼指出，儘管產能擴充令人鼓舞，但長程導彈所需的微型噴射引擎生產，是下一步歐盟資助的潛在重點。

（金融時報）

（俄軍侵烏）

