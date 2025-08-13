歐26國：外交方案須保烏歐安全 「特普會」前施壓 匈牙利拒簽聲明

歐盟聲明指出：「只有在停火或敵對行動減少的前提下，才可能展開有意義的談判。」又強調「我們一致認為，任何外交解決方案都必須保障烏克蘭和歐洲的核心安全利益。」

有關聲明於布魯塞爾時間周一深夜達成共識，並於周二凌晨公布，獲歐盟26個成員國領袖支持，惟匈牙利總理歐爾班拒簽署。歐爾班一向被視為普京在歐最親密盟友，多次阻撓支援烏克蘭。

德國將於周三召集歐洲領袖召開視像會議，討論如何向俄施壓，隨後將與特朗普通話，陳述歐洲立場。澤連斯基、歐盟及北約官員亦預計出席。

烏稱俄軍無停戰迹象

特朗普周一表示，與普京會面時會爭取為烏克蘭取回部分失地，「會作一些土地交換或調整」。他指這是一次「摸底」（feel out）會面，他說：「我會和普京會面，短短兩分鐘內就知道能否達成協議——這正是我的專長。」

雖然澤連斯基周一曾警告，對俄羅斯作任何讓步都無助其停戰，但《每日電訊報》當晚報道，澤連斯基向歐洲領袖透露，烏方有意接受一項歐洲主導的和平方案，當中包括承認俄羅斯目前實際控制的領土，並停止戰事。惟他同時要求，歐洲國家需拒絕特朗普任何要求烏克蘭進一步割地的協議。如報道屬實，協議落實後雙方將以現有前線為界，俄方將實際控制盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱、赫爾松、克里米亞等地。

澤連斯基在周一晚間講話重申，即使和談在即，俄軍並無停戰迹象，反而正調兵準備新攻勢。他引述烏克蘭情報報告指俄方正部署部隊，預備展開新一輪進攻。

（路透社/衛報/每日電訊報）

（俄軍侵烏）