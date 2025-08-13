明報新聞網
歐26國：外交方案須保烏歐安全 「特普會」前施壓 匈牙利拒簽聲明

【明報專訊】美俄峰會周五（15日）在美國阿拉斯加舉行，被排除在外的歐洲由於擔心俄羅斯總統普京或會聯同美國總統特朗普強行設定對烏克蘭不利的終戰條件，趕緊在峰會前發聲希望施加影響。歐盟成員國元首及政府首腦（匈牙利除外）周二發表聯合聲明，重申烏克蘭人民必須有權自主決定國家未來，又強調任何外交解決方案都必須保障烏克蘭和歐洲的核心安全利益。雖然英國《每日電訊報》周一晚報道，烏克蘭或同意有條件放棄部分失地，但烏克蘭總統澤連斯基在周一晚間講話中，指俄羅斯毫無停戰或和談迹象。

歐盟聲明指出：「只有在停火或敵對行動減少的前提下，才可能展開有意義的談判。」又強調「我們一致認為，任何外交解決方案都必須保障烏克蘭和歐洲的核心安全利益。」

有關聲明於布魯塞爾時間周一深夜達成共識，並於周二凌晨公布，獲歐盟26個成員國領袖支持，惟匈牙利總理歐爾班拒簽署。歐爾班一向被視為普京在歐最親密盟友，多次阻撓支援烏克蘭。

德國將於周三召集歐洲領袖召開視像會議，討論如何向俄施壓，隨後將與特朗普通話，陳述歐洲立場。澤連斯基、歐盟及北約官員亦預計出席。

烏稱俄軍無停戰迹象

特朗普周一表示，與普京會面時會爭取為烏克蘭取回部分失地，「會作一些土地交換或調整」。他指這是一次「摸底」（feel out）會面，他說：「我會和普京會面，短短兩分鐘內就知道能否達成協議——這正是我的專長。」

雖然澤連斯基周一曾警告，對俄羅斯作任何讓步都無助其停戰，但《每日電訊報》當晚報道，澤連斯基向歐洲領袖透露，烏方有意接受一項歐洲主導的和平方案，當中包括承認俄羅斯目前實際控制的領土，並停止戰事。惟他同時要求，歐洲國家需拒絕特朗普任何要求烏克蘭進一步割地的協議。如報道屬實，協議落實後雙方將以現有前線為界，俄方將實際控制盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱、赫爾松、克里米亞等地。

澤連斯基在周一晚間講話重申，即使和談在即，俄軍並無停戰迹象，反而正調兵準備新攻勢。他引述烏克蘭情報報告指俄方正部署部隊，預備展開新一輪進攻。

（路透社/衛報/每日電訊報）

（俄軍侵烏）

